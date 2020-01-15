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Ваш любимый фестиваль переехал на новое место. Где в этом году пройдет «Рок за Бобров»?
Источник материала: Tut.by
Сегодня стало известно, что крупнейший фестиваль Беларуси
С каждым годом «Рок за Бобров» набирает обороты. Например, прошлым летом фестиваль установил новый рекорд посещаемости и превысил цифру в 50 000 человек. В разные годы на фесте выступали лучшие рок-, хип-хоп- и панк-коллективы Беларуси и зарубежья: «Би-2», «Океан Эльзы», «Ляпис-98», «Сплин», Баста, ЛСП, «Мумий Тролль», «Дай дарогу!» и еще более 100 артистов. В прошлом году приятным сюрпризом фестиваля стал приезд одного из самых популярных блогеров Юрия Дудя.
Последние несколько лет «Рок за Бобров» проходил на аэродроме «Боровая», откуда в этом году переезжает на более масштабную и удобную площадку — максимально удаленную от жилых кварталов, но при этом находящуюся вблизи МКАДа. Новым местом для проведения фестиваля станет аэродром «Липки»: это всего в 10 минутах езды на автомобиле от станции метро «Борисовский тракт» и в 15 минутах — от «Могилевской». Специально для посетителей «Рока за Бобров» будут запущены бесплатные автобусы, курсирующие от станции метро «Борисовский тракт» до фестиваля и в обратном направлении.
В 2020 году благодаря новому месту каждому зрителю будет видно и слышно любимого артиста из любой точки фестиваля. Организаторы обещают увеличить мощность звука и светового оборудования, а также размер сцены и проекционных экранов.
Как и раньше, на фестиваль приедут одни из лучших артистов современности и проверенные десятилетиями хитмейкеры. По сложившейся традиции, организаторы «Рок за Бобров» перенимают опыт топовых европейских фестивалей и проводят «слепую» продажу билетов без объявления артистов. Это самый бюджетный вариант попасть на фест: ежегодно по такой схеме продаются до 5000 билетов, с каждым годом предварительные продажи квитков растут.
Сегодня, 15 января, в продажу вышла ограниченная серия билетов по специальной цене в 24 рубля. На старте продаж стоимость билета в VIP-зону для любителей комфортного отдыха составит 69 рублей. После того как организаторы начнут называть имена артистов, билеты на «Рок за Бобров» начнут дорожать.
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Сегодня стало известно, что крупнейший фестиваль Беларуси «Рок за Бобров» пройдет 1 августа 2020 года на новом месте - на аэродроме «Липки». Организаторы обещают не...
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