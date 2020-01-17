|
Младший сын Лукашенко получил диплом третьей степени на областной олимпиаде по химии
17.01.2020 13:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Младший сын главы государства Николай Лукашенко завоевал диплом третьей степени на областном этапе республиканской олимпиады по химии.
"В Минском областном институте развития образования и ряде городов центрального региона подвели итоги третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, - сказано в сообщении на сайте главного управления образования Минской области.
Там также отмечается, что «впереди ребят ожидает серьезная подготовка к заключительному этапу». Речь идет о четвертом, заключительном этапе республиканской олимпиады.
К слову, «на республику» едут только те ученики, которые завоевал на областных состязаниях дипломы первой и второй степени.
Отметим, что Николай Лукашенко награжден дипломом III степени. Это означает, что он занял одно из мест с 6-го по 10-е.Напомним, в конце ноября прошли районные олимпиады по всем предметам. Тогда в районной олимпиаде Минского района по химии первое место среди девятиклассников занял младший сын Александра Лукашенко Николай. В ней принимали участие 22 человека. Они выполняли тестовые задания, решали задачи и проводили химический эксперимент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Младший сын главы государства Николай Лукашенко завоевал диплом третьей степени на областном этапе республиканской олимпиады по химии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)