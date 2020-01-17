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Младший сын Лукашенко получил диплом третьей степени на областной олимпиаде по химии

17.01.2020 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Младший сын Лукашенко получил диплом третьей степени на областной олимпиаде по химии

Младший сын главы государства Николай Лукашенко завоевал диплом третьей степени на областном этапе республиканской олимпиады по химии.

"В Минском областном институте развития образования и ряде городов центрального региона подвели итоги третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, - сказано в сообщении на сайте главного управления образования Минской области.

Там также отмечается, что «впереди ребят ожидает серьезная подготовка к заключительному этапу». Речь идет о четвертом, заключительном этапе республиканской олимпиады.

К слову, «на республику» едут только те ученики, которые завоевал на областных состязаниях дипломы первой и второй степени.

Отметим, что Николай Лукашенко награжден дипломом III степени. Это означает, что он занял одно из мест с 6-го по 10-е. 

Напомним, в конце ноября прошли районные олимпиады по всем предметам. Тогда в  районной олимпиаде Минского района по химии первое место среди девятиклассников занял младший сын Александра Лукашенко Николай. В ней принимали участие 22 человека. Они выполняли тестовые задания, решали задачи и проводили химический эксперимент.
 
 
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Младший сын главы государства Николай Лукашенко завоевал диплом третьей степени на областном этапе республиканской олимпиады по химии.
 
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