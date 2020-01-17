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Белорусы заняли 3-е место на ралли "Дакар-2020"

17.01.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича завоевал третье место на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде «Дакар-2020»

Белорусы заняли 3-е место на ралли "Дакар-2020"
Заключительный этап гонки проходил по маршруту Харад — Киддия, причем организаторы решили сократить протяженность дистанции с 374 до 166 км. Причиной стало то, что на некоторых его участках сейчас ведется разработка нефтяных скважин.

Белорусским гонщикам удалось показать высокие результаты. Лучшим из них на сей раз стал Алексей Вишневский. Он финишировал вторым, проиграв победителю — россиянину Андрею Каргинову — всего 2 минуты 1 секунду. 

В генеральной классификации молодой белорусский спортсмен расположился на 8-й строчке.

Александр Василевский занял 7-е место, уступив 3 минуты 28 секунд. Он стал 12-м в общем зачете.

Главной задачей для Вязовича было удержание завоеванных на предыдущих этапах позиций. Поэтому, исключив ненужный риск, он добрался до финиша, показав 17-е время. Его отставание от лидера составило 12 минут 28 секунд.


Таким образом, в итоговом протоколе Вязович занял высокое третье место. Выше него только пилоты команды «КАМАЗ-мастер» — победитель «Дакара-2020» Андрей Каргинов и серебряный призер Антон Шибалов

Для Вязовича это второй успех за период участия в самом престижном международном автомарафоне — в 2018 году Сергей занял 2-е место. 

На «Дакаре-2020» он ехал за рулем капотного спортивного грузовика МАЗ-6440RR. На этой машине в апреле прошлого года была завоевана победа на ралли-рейде Desert Challenge в Марокко.
 
 
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Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича завоевал третье место на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде «Дакар-2020»
 
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