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В Беларуси изменены правила оказания услуг почтовой связи

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и курьерских услуг внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №16 от 14 января 2020 года, которое 17 января вступило в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

В Беларуси изменены правила оказания услуг почтовой связи

Документ принят, чтобы привести нормы постановлений Совмина №1111 от 7 сентября 2004 года и №767 от 7 августа 2014 года в соответствие с законом "Об изменении Закона Республики Беларусь "О почтовой связи", а также чтобы совершенствовать нормы указанных постановлений с учетом практики их применения.

В правилах оказания услуг почтовой связи конкретизированы виды почтовых отправлений, которые пользователи могут получать через абонементные почтовые ящики. Предусматривается возможность отправки и получения почтовых отправлений, за исключением специальных отправлений и почтовых денежных переводов, посредством почтомата. В зависимости от пересылаемого вложения почтовые отправления подразделяются на отправления с документами или товарами.

Исходя из практики правоприменения и в соответствии с актами Всемирного почтового союза, определяются виды почтовых отправлений, являющихся хрупкими, громоздкими и тяжеловесными. Правила дополняются таким видом отправления письменной корреспонденции, как гибридное отправление. Оно предоставляет возможность отправлять и получать почтовые отправления, наибольшая часть пересылки которых осуществляется в электронном виде.

Кроме того, теперь можно отправлять международные отправления письменной корреспонденции с услугой "Отслеживаемая доставка". Для улучшения качества обслуживания пользователей определен порядок вручения почтовых отправлений совершеннолетним и несовершеннолетним членам семьи при невозможности отдать их лично адресату.

Также внесены некоторые корректировки в правила, исходя из того, что предельный вес отправлений ускоренной почты и посылок составляет до 50 кг, предельный вес посылок, пересылаемых пользователями курьерских услуг, - 50 кг. Согласно документу, вес определен с учетом технических возможностей операторов почтовой связи по обработке и перемещению таких отправлений.

 
 
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  В правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и курьерских услуг внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №16 от 14...
 
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