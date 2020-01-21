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Брестчане стали победителями чемпионата по гиревому спорту среди частей ВВС и войск ПВО

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На днях в городе Фаниполе завершился чемпионат по гиревому спорту среди частей ВВС и войск ПВО. В соревнованиях приняли участие 18 воинских частей.

Брестчане стали победителями чемпионата по гиревому спорту среди частей ВВС и войск ПВО

Победителями чемпионата в своих весовых категориях стали военнослужащие 115 зенитного ракетного полка из г. Бреста. Команда полка показывала столь высокий результат и в 2017 году. За десять минут спортсмены должны были сделать максимальное количество толчков и рывков обеими руками гирь весом в 24 или 32 килограмма.

Высоких личных результатов( в весе до 60 кг) добились старшина контрактной службы, Сергей Мищук, на протяжении четырех лет он не отдает первое место в своей весовой категории, а также старший сержант контрактной службы Вадим Сычук (в весе до 90 кг) занявший 3 личное место.

Брестчане стали победителями чемпионата по гиревому спорту среди частей ВВС и войск ПВО

Приятно осознавать, что гиревой спорт приобретает все большую популярность среди военнослужащих, одновременно являясь зрелищным видом лично командных состязаний – отметил командир 115 зенитного ракетного полка подполковник Виталий Линцевич.

Уже совсем скоро лучшие спортсмены представят команду ВВС и войск ПВО на чемпионате Вооруженных Сил по гиревому спорту, с 5 по 7 февраля который пройдет в Бобруйске

Заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона по
идеологической работе капитан Мастерков Игорь Михайлович

 
Теги: Брест
 
 
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  На днях в городе Фаниполе завершился чемпионат по гиревому спорту среди частей ВВС и войск ПВО. В соревнованиях приняли участие 18 воинских частей. Победителями...
 
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