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Таможня оценила эффективность работы ИДК: 21 рубль дохода на 1 затрат

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019 году на 10% увеличилось количество транспортных средств (207 тыс.), в отношении которых сотрудниками Брестской таможни был проведен таможенный контроль с применением инспекционно-досмотровых комплексов.

Таможня оценила эффективность работы ИДК: 21 рубль дохода на 1 затрат

За минувший год благодаря помощи сканирующей техники выявлено 316 фактов незаконного перемещения через границу товаров. Это на 28 % больше по сравнению с 2018 г.

В пункте пропуска «Домачево» с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса обнаружено 100 кг особо опасного психотропного вещества МДМА (экстази) - самая крупная партия психотропных веществ, обнаруженных на таможенной границе за последние 25 лет.

Таможня оценила эффективность работы ИДК: 21 рубль дохода на 1 затрат

За прошедший год эффективность проведения досмотров после осмотров с применением ИДК увеличилась на 12% и составила 82%.

Экономическая целесообразность использования таможней ИДК в 2019 году составила 21 рубль дохода на 1 рубль, затраченный на их эксплуатацию.

Таможня оценила эффективность работы ИДК: 21 рубль дохода на 1 затрат

Наиболее часто с использованием ИДК выявлялось незаконно перемещаемое оборудование, автомобильные запчасти, электротовары, одежда, алкогольная и табачная продукция.

В Брестской таможне используются как мобильный, так и стационарные ИДК для сканирования автомобилей и железнодорожных составов. С их помощью можно быстро осуществить таможенный контроль без вскрытия и разгрузки товаров, демонтажа узлов и элементов автомобилей и железнодорожных транспортных средств. Инспекционно-досмотровые комплексы - важный инструмент таможенного контроля, позволяющий повысить эффективность осмотра при сокращении времени нахождения транспорта в пункте пропуска. Среднее время сканирования одной грузовой машины составляет 2,5 минуты. На сканирование одного грузового железнодорожного состава, состоящего их 30 вагонов, уходит 4 минуты.

 
 
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