В Мексике 17-летний футболист сломал ногу через 9 минут после дебюта

Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Пачуки» Эухенио Пичуто Пуга получил серьезную травму в матче 3-го тура мексиканской Клаусуры с «Леоном», сообщает «Чемпионат.ком» .

17-летний футболист вышел на поле на замену на 59-й минуте, когда счет был 3:0 в пользу соперника. Для хавбека это был первый матч на взрослом уровне, однако дебюту не было суждено стать удачным. Спустя всего девять минут после выхода на газон Пуга попытался дотянуться до мяча в центре поля, но вместо этого неудачно приземлился на опорную ногу, в результате чего произошел перелом. Юного игрока увезли на поле в слезах.

La vida y el fútbol muchas veces es demasiado injusto.



Un joven con un gran futuro, una verdadera promesa. Eugenio #Pizzuto , este joven mexicano sufrió tremenda lesión, era su debut en Primera División.



Fuerza Pizzuto, seguro regresarás mas fuerte. pic.twitter.com/rKFxyaBZ8N — Felipe Valenzuela (@fvale7) January 26, 2020

После выхода Пуги на поле у «Пачуки» не осталось замен, в связи с чем команде пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Счёт остался без изменений, «Леон» победил — 3:0.