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В Мексике 17-летний футболист сломал ногу через 9 минут после дебюта

28.01.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Пачуки» Эухенио Пичуто Пуга получил серьезную травму в матче 3-го тура мексиканской Клаусуры с «Леоном», сообщает «Чемпионат.ком».

17-летний футболист вышел на поле на замену на 59-й минуте, когда счет был 3:0 в пользу соперника. Для хавбека это был первый матч на взрослом уровне, однако дебюту не было суждено стать удачным. Спустя всего девять минут после выхода на газон Пуга попытался дотянуться до мяча в центре поля, но вместо этого неудачно приземлился на опорную ногу, в результате чего произошел перелом. Юного игрока увезли на поле в слезах.

После выхода Пуги на поле у «Пачуки» не осталось замен, в связи с чем команде пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Счёт остался без изменений, «Леон» победил — 3:0.

 
 
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Полузащитник «Пачуки» Эухенио Пичуто Пуга получил серьезную травму в матче 3-го тура мексиканской Клаусуры с «Леоном», сообщает «Чемпионат.ком».
 
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