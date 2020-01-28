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Почему перекрывали движение на М-10 около Микашевичей?

28.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Читатели прислали фотографии автомобильной пробки, образовавшейся на автодороге М-10 в районе Микашевичей.

Почему перекрывали движение на М-10 около Микашевичей?

«Движение перекрыли, пришлось практически час стоять, - сообщили Медиа-Полесью. – Образовалась пробка из десятков автомобилей. По-видимому, перевернулась фура».

Прояснил ситуацию начальник Лунинецкой ГАИ Сергей Антонович:

- ДТП с участием автомобиля ДАФ произошло на автодороге М-10 26 января в 23.20. Водитель из Волковыска двигался со стороны Гомеля в направлении Кобрина. По версии водителя, на 321-м километре на дороге появилось дикое животное. Уходя от наезда, транспортное средство опрокинулось в левый по ходу движения кювет. Водитель не пострадал, фура, гружёная мясом, получила механические повреждения.

Почему перекрывали движение на М-10 около Микашевичей?

Сегодня прибыла техника для эвакуации, ДАФ поднимали из кювета. Поэтому движение транспортных средств на М-10 и было перекрыто.

Почему перекрывали движение на М-10 около Микашевичей?

Почему перекрывали движение на М-10 около Микашевичей?

 
Теги: Гомель
 
 
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  Читатели прислали фотографии автомобильной пробки, образовавшейся на автодороге М-10 в районе Микашевичей. «Движение перекрыли, пришлось практически час...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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