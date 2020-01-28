Почему перекрывали движение на М-10 около Микашевичей?

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатели прислали фотографии автомобильной пробки, образовавшейся на автодороге М-10 в районе Микашевичей.





«Движение перекрыли, пришлось практически час стоять, - сообщили Медиа-Полесью. – Образовалась пробка из десятков автомобилей. По-видимому, перевернулась фура».

Прояснил ситуацию начальник Лунинецкой ГАИ Сергей Антонович:

- ДТП с участием автомобиля ДАФ произошло на автодороге М-10 26 января в 23.20. Водитель из Волковыска двигался со стороны Гомеля в направлении Кобрина. По версии водителя, на 321-м километре на дороге появилось дикое животное. Уходя от наезда, транспортное средство опрокинулось в левый по ходу движения кювет. Водитель не пострадал, фура, гружёная мясом, получила механические повреждения.





Сегодня прибыла техника для эвакуации, ДАФ поднимали из кювета. Поэтому движение транспортных средств на М-10 и было перекрыто.







