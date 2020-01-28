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В Беловежской пуще зимуют чибисы, вальдшнепы и зимородки

28.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беловежской пуще из-за теплой и бесснежной зимы остались многие птицы-мигранты. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

В Беловежской пуще зимуют чибисы, вальдшнепы и зимородки

"На незамерзших водоемах регистрируются лебеди-шипуны, лебеди-кликуны, другие представители утиных. В частности, наибольшее скопление уток отмечено на реке Лесной в районе деревни Голый Борок: единовременно в разные дни там собирается до полутора тысяч крякв. В этой большой стае отмечены и самые малые представители утиных Беларуси - чирки-свистунки. На некоторых водоемах отмечаются серые цапли, в пойме реки Лесной 28 декабря у деревни Новицковичи замечены особи большой белой цапли", - перечислили в научном отделе зимующих пернатых мигрантов.

Неожиданностью стали сообщения очевидцев о наблюдениях за гусями и серыми журавлями. Например, 10 гусей-гуменников видели вблизи Голого Борка в конце декабря. В районе слияния рек Правой Лесной и Левой Лесной постоянно держались разрозненные малые группы серых гусей. "Такие случаи не являются чем-то феноменальным. Дело в том, что в последние годы растет численность зимующих гусей и серых журавлей на востоке соседней Польши. Кроме того, в предыдущие годы единичные факты зимовки гусей и журавлей фиксировались и на территории нашего национального парка", - пояснили специалисты.

В Беловежской пуще зимуют чибисы, вальдшнепы и зимородки

Настоящим сюрпризом нынешней зимы называют зимовку чибисов и вальдшнепов. Чибиса заметили 11 января вблизи урочища Злятино. Вальдшнепы же на протяжении двух месяцев попадались на глаза не единожды. На многих реках остались пестрые зимородки. "Как дальше сложится зима, как отреагируют птицы на меняющиеся условия - скоро узнаем. Пока все перечисленные наблюдения свидетельствуют о зимовке названных водно-болотных видов птиц на территории Беловежской пущи и ее окрестностей", - резюмировали в научном отделе нацпарка.

 
 
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