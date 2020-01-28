Служить по полтора-два месяца. На совещании у Лукашенко обсудили вопросы призыва в армию

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время заседания по вопросам агропромышленного комплекса в Витебской области профильные чиновники внесли Александру Лукашенко предложение — давать отсрочку от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельхозсферы. Президент поручил проработать вопрос и выработать оптимальный вариант. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Профильные чиновники предложили давать отсрочку от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельского хозяйства.

Александр Лукашенко повторил свое давнее поручение: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5−2 месяца. Занятым в сфере АПК — зимой, остальным — летом. При этом он отметил, что необходимо обучать молодых людей так, чтобы они могли при необходимости служить хотя бы в территориальной обороне.

В ходе обсуждения президент поручил проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.

Напомним, осенью 2018 года, во время встречи со студентами, Александр Лукашенко выразил мнение, что отправлять их в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так молодые люди, не отрываясь от учебы, фактически побывают в армии.

— После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее, — добавил Александр Лукашенко.