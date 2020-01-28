ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служить по полтора-два месяца. На совещании у Лукашенко обсудили вопросы призыва в армию

28.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время заседания по вопросам агропромышленного комплекса в Витебской области профильные чиновники внесли Александру Лукашенко предложение — давать отсрочку от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельхозсферы. Президент поручил проработать вопрос и выработать оптимальный вариант. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Служить по полтора-два месяца. На совещании у Лукашенко обсудили вопросы призыва в армию

Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Профильные чиновники предложили давать отсрочку от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельского хозяйства.

Александр Лукашенко повторил свое давнее поручение: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5−2 месяца. Занятым в сфере АПК — зимой, остальным — летом. При этом он отметил, что необходимо обучать молодых людей так, чтобы они могли при необходимости служить хотя бы в территориальной обороне.

В ходе обсуждения президент поручил проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.

Напомним, осенью 2018 года, во время встречи со студентами, Александр Лукашенко выразил мнение, что отправлять их в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так молодые люди, не отрываясь от учебы, фактически побывают в армии.

— После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее, — добавил Александр Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Во время заседания по вопросам агропромышленного комплекса в Витебской области профильные чиновники внесли Александру Лукашенко предложение — давать...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси молодым аграриям хотят заменить срочную службу в армии резервом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика