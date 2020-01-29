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На трассе М1 в жёсткое ДТП попал штабной автомобиль МЧС
29.01.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства неизвестны, о пострадавших не сообщается. Это 135-й километр трассы М1. В ДТП попал областной штабной автомобиль МЧС.
На месте происшествия работают медики и сотрудники
По М1 образовалась пробка. От Ивацевич до Березы движение максимум 40 км/ч, все едут очень осторожно.
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Обстоятельства неизвестны, о пострадавших не сообщается. Это 135-й километр трассы М1. В ДТП попал областной штабной автомобиль МЧС. На месте происшествия...
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