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Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области

29.01.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утро выдалось ещё то... Мокрый снег, температура "каля наля", местами гололедица. Естественно, без происшествия не обошлось.

Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области

Развилка Кабаки, г. Береза - машинка в кювете.

Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области

Ивацевичи ДТП

Между Берёзой и Ивацевичами

Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области

Столин, скользко, будьте аккуратны. Посыпано до Плещиц

Не доезжая Берёзы от Бреста

Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области

Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области

Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области
 Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области

А это в районе г. Берёза.

 
Теги: Брест
 
 
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  Утро выдалось ещё то... Мокрый снег, температура "каля наля", местами гололедица. Естественно, без происшествия не обошлось. Развилка Кабаки, г. Береза - машинка в...
 
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