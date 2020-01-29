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Автомобили в кювете, трассы в снегу, гололедица: все прелести в Брестской области
29.01.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утро выдалось ещё то... Мокрый снег, температура "каля наля", местами гололедица. Естественно, без происшествия не обошлось.
Развилка Кабаки, г. Береза - машинка в кювете.
Ивацевичи ДТП
Между Берёзой и Ивацевичами
Столин, скользко, будьте аккуратны. Посыпано до Плещиц
Не доезжая Берёзы от Бреста
А это в районе г. Берёза.
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Утро выдалось ещё то... Мокрый снег, температура "каля наля", местами гололедица. Естественно, без происшествия не обошлось. Развилка Кабаки, г. Береза - машинка в...
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