Источник материала: Myfin

​Есть ли data-driven маркетинг в белорусских компаниях?

Сегодня новые технологии обработки и анализа данных, машинного обучения способны значительно повысить эффективность продаж. На конференции вместе с экспертами будут обсуждаться уже работающие кейсы развития маркетинга и продаж от данных: data-driven и real-time маркетинг, персонализация предложений клиентам, алгоритмы next best action, прогнозная аналитика оттока и привлечения клиентов.



Что важно, основной упор на конференции сделан на релевантный белорусский опыт.

В программе кейс-конференции:

Алексей Федоринчик, начальник управления информационной политики Белгазпромбанка покажет кейсы использования подходов data-driven маркетинга в Белгазпромбанке , расскажет, как они прошли путь от "сделай сам" до "ищу дата-сайнтиста", зачем все это и с чего начать.

, расскажет, как они прошли путь от "сделай сам" до "ищу дата-сайнтиста", зачем все это и с чего начать. Илья Добреля, Head of CRM онлайн-кинотеатра Okko расскажет, как использовать Data-driven подход в разрезе пути клиента , в том числе составные части процесса, сегментацию по бизнес-правилам, настройку цепочек коммуникаций, анализ эффективности, путь от сегментации к Next best action.

, в том числе составные части процесса, сегментацию по бизнес-правилам, настройку цепочек коммуникаций, анализ эффективности, путь от сегментации к Next best action. Катерина Романова, специалист по маркетингу life:) расскажет об опыте внедрения в компании real-time маркетинга .

. Сергей Шопик, руководитель Лаборатории клиентского опыта и Леонид Геценок, специалист по продвижению Кафе GARAGE поделятся опытом работы с базой "от данных", расскажут, как перешли от массовых рассылок к персональному предложению , покажут, каким образом считать эффективность коммуникаций, расскажут о неудачных экспериментах – когда big data не сработала.

, покажут, каким образом считать эффективность коммуникаций, расскажут Юрий Лапицкий, заместитель начальника отдела оперативной аналитики управления финансового анализа и контроллинга сети магазинов Евроопт и Хит! покажет, как построить портрет клиента в 1 клик.

Алексей Адамович, дата-аналитик onliner.by поделится опытом оценки упущенной выручки из-за оттока клиентов, расскажет, как оценить выручку от новых и вернувшихся клиентов и предсказать отток.

Полную версию программы смотрите на сайте конференции: https://cutt.ly/erRYP50

В завершении программы организаторы создадут для участников возможность познакомиться друг с другом, обсудить среди профессионалов способы решения стоящих перед ними задач.