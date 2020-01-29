ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть ли data-driven маркетинг в белорусских компаниях?

29.01.2020 11:14 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​Есть ли data-driven маркетинг в белорусских компаниях?

Сегодня новые технологии обработки и анализа данных, машинного обучения способны значительно повысить эффективность продаж. На конференции вместе с экспертами будут обсуждаться уже работающие кейсы развития маркетинга и продаж от данных: data-driven и real-time маркетинг, персонализация предложений клиентам, алгоритмы next best action, прогнозная аналитика оттока и привлечения клиентов.

Что важно, основной упор на конференции сделан на релевантный белорусский опыт.

В программе кейс-конференции:

  • Алексей Федоринчик, начальник управления информационной политики Белгазпромбанка покажет кейсы использования подходов data-driven маркетинга в Белгазпромбанке, расскажет, как они прошли путь от "сделай сам" до "ищу дата-сайнтиста", зачем все это и с чего начать.
  • Илья Добреля, Head of CRM онлайн-кинотеатра Okko расскажет, как использовать Data-driven подход в разрезе пути клиента, в том числе составные части процесса, сегментацию по бизнес-правилам, настройку цепочек коммуникаций, анализ эффективности, путь от сегментации к Next best action.
  • Катерина Романова, специалист по маркетингу life:) расскажет об опыте внедрения в компании real-time маркетинга.
  • Сергей Шопик, руководитель Лаборатории клиентского опыта и Леонид Геценок, специалист по продвижению Кафе GARAGE поделятся опытом работы с базой "от данных", расскажут, как перешли от массовых рассылок к персональному предложению, покажут, каким образом считать эффективность коммуникаций, расскажут о неудачных экспериментах – когда big data не сработала.
  • Юрий Лапицкий, заместитель начальника отдела оперативной аналитики управления финансового анализа и контроллинга сети магазинов Евроопт и Хит! покажет, как построить портрет клиента в 1 клик.
  • Алексей Адамович, дата-аналитик onliner.by поделится опытом оценки упущенной выручки из-за оттока клиентов, расскажет, как оценить выручку от новых и вернувшихся клиентов и предсказать отток.
Полную версию программы смотрите на сайте конференции: https://cutt.ly/erRYP50

В завершении программы организаторы создадут для участников возможность познакомиться друг с другом, обсудить среди профессионалов способы решения стоящих перед ними задач.

Регистрация на сайте: https://cutt.ly/JrRYA4Y

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 января в Минске пройдет кейс-конференция BY DATA об использовании дата-подхода в маркетинге и продажах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Никудышное пророчество. Чехов считал, что его книги забудут через 7 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика