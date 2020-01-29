Декларируем доходы за 2019 год

Источник материала: Кричевская жизнь

Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год обязаны представить физические лица, получившие в 2019 году следующие доходы:

1. от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента) имущества:

1.1. от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных средств:

2-го и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства;

любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 кг (например, грузового автомобиля);

любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса);

1.2. от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости:

в течение 2014–2019 гг. (пяти последних лет) более одной квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество);

в течение 2019 года одного и более объектов недвижимости, не относящихся к квартире, жилому дому с хозяйственными постройками (при их наличии), даче, садовому домику с хозяйственными постройками (при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку. К таким объектам, например, относятся торговые, офисные и административные помещения;

1.3. от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

2. В виде дарения.

Получившие в течение 2019 года доходы в виде дарения денежных средств и иного имущества от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6569 белорусских рублей от всех источников в течение года.

3. Доходы, полученные из-за или за границей.

4. В виде возврата денежных средств при прекращении строительства жилья.

5. В виде погашения (досрочного погашения) жилищных облигаций денежными средствами.

6. Иные доходы.

Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц о доходах, полученных в 2019 году, вправе предоставить физические лица, которые имеют право на получение налоговых вычетов (социальных, имущественных, профессиональных), обязанность по предоставлению которых возложена на налоговые органы.

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год предоставляется физическими лицами не позднее 31 марта 2020 года в любой налоговый орган независимо от места постановки на учет и места жительства.

В настоящее время Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь реализована возможность подачи гражданами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц в электронном виде через личный кабинет без электронной цифровой подписи (www.nalog.gov.by/личный кабинет физического лица/авторизация без ЭЦП/представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц). Предоставление доступа к «Личному кабинету» осуществляется в любой налоговой инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на безвозмездной основе.

До посещения налогового органа плательщик может заполнить соответствующую заявку по прилагаемой форме на портале МНС или направить ее на электронный адрес МНС. Также заявку в устной форме можно оформить в момент обращения в инспекцию.

Воспользоваться возможностями «Личного кабинета» можно также при помощи мобильного приложения, которое можно скачать на сайте http://www.nalog.gov.by ( с использованием ссылки на главной странице).

Более подробную информацию о декларировании доходов физическими лицами за 2019 год можно узнать на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по адресу: http://www.nalog.gov.by или в любой налоговой инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

ИМНС РБ по Кричевскому району.