ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Декларируем доходы за 2019 год

29.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год обязаны представить физические лица, получившие в 2019 году следующие доходы:
1. от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента) имущества:
1.1. от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных средств:
2-го и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства;
любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 кг (например, грузового автомобиля);
любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса);
1.2. от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости:
в течение 2014–2019 гг. (пяти последних лет) более одной квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество);
в течение 2019 года одного и более объектов недвижимости, не относящихся к квартире, жилому дому с хозяйственными постройками (при их наличии), даче, садовому домику с хозяйственными постройками (при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку. К таким объектам, например, относятся торговые, офисные и административные помещения;
1.3. от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.
2. В виде дарения.
Получившие в течение 2019 года доходы в виде дарения денежных средств и иного имущества от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6569 белорусских рублей от всех источников в течение года.
3. Доходы, полученные из-за или за границей.
4. В виде возврата денежных средств при прекращении строительства жилья.
5. В виде погашения (досрочного погашения) жилищных облигаций денежными средствами.
6. Иные доходы.
Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц о доходах, полученных в 2019 году, вправе предоставить физические лица, которые имеют право на получение налоговых вычетов (социальных, имущественных, профессиональных), обязанность по предоставлению которых возложена на налоговые органы.
Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год предоставляется физическими лицами не позднее 31 марта 2020 года в любой налоговый орган независимо от места постановки на учет и места жительства.
В настоящее время Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь реализована возможность подачи гражданами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц в электронном виде через личный кабинет без электронной цифровой подписи (www.nalog.gov.by/личный кабинет физического лица/авторизация без ЭЦП/представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц). Предоставление доступа к «Личному кабинету» осуществляется в любой налоговой инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на безвозмездной основе.
До посещения налогового органа плательщик может заполнить соответствующую заявку по прилагаемой форме на портале МНС или направить ее на электронный адрес МНС. Также заявку в устной форме можно оформить в момент обращения в инспекцию.
Воспользоваться возможностями «Личного кабинета» можно также при помощи мобильного приложения, которое можно скачать на сайте http://www.nalog.gov.by ( с использованием ссылки на главной странице).
Более подробную информацию о декларировании доходов физическими лицами за 2019 год можно узнать на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по адресу: http://www.nalog.gov.by или в любой налоговой инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
ИМНС РБ по Кричевскому району.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год обязаны представить физические лица, получившие в 2019 году
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес после пенсии. В каком возрасте начать, чтобы заработать миллиард
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика