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Нелюди! Под Гомелем 12 щенков с матерью завязали в мешки и бросили в канаву

29.01.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Собака прогрызла один из мешков и бросилась к людям. Спасти семью помогла случайность - мужчина, который ехал мимо, увидел, как мечется собака, и остановился.
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История произошла в Гомельской области. Житель Лельчиц Сергей Дмитриевич ехал на машине по делам и увидел собаку, которая яростно металась около придорожной канавы. Водитель вышел из автомобиля и увидел на дне пустого оврага три картофельных мешка. Они слабо шевелись и пищали…

Мужчина развязал тюки и не поверил своим глазам: внутри оказалось 12 щенков. Обессиленные и слабые, они даже не реагировали на своего спасителя. Еще полчаса - и были бы трупиками. Живодер просчитал все: полипропиленовые мешки практически не пропускают воздух, а около трассы, в канаве за кустами, их найти невозможно. По его расчетам, щенки должны были быстро задохнуться...


Малышей спасла череда счастливых случайностей: то, что мать смогла прогрызть мешок, привлекла внимание человека, а сам Сергей не пожалел времени, остановился и спас щенков.

- Папа позвонил и сказал, что нашел для меня три мешка подарков, - вспоминает Яна Козлова, владелица частного семейного приюта «Томас» в Лельчицах. - В первом были 5 одномесячных щенков, во втором - еще 7 новорожденных. Третий был пустым и дырявым: в нем находилась мать семерых щенков. Ей удалось прогрызть в мешке дыру и выбраться.

Сергей Дмитриевич переложил старших щенков в машину, подозвал собаку. Но она не подходила: видимо, лимит доверия к человеку был исчерпан.

- Собака тряслась от шока и убегала. Поймать ее было невозможно, поэтому мы привезли к канаве будку, еду и воду. Новорожденных щенков оставили с матерью - им нужно молоко. Несколько раз в день мы подвозили еду, пытались приручить собаку, но однажды она просто исчезла. Щенков я забрала в приют и назвала «отрядом клопов» - такие они были мелкие, - рассказывает Яна.

Дюжину спасенных дворняжек заселили в вольер, вывели паразитов, организовали им фотосессию. Слабенькие и трусливые щенки превратились в игривых и любознательных молодых собак. Все они сейчас ищут дом.

Эта история - одна из тысяч, которые может рассказать Яна Козлова. Активистка и ее брат спасают тех, кому грозит смерть. В доме у девушки живет 10 собак, еще 74 псов и 9 котов обитают в приюте. 

На закрытой территории, в вольерах, живут собаки, которые смогли бы многое рассказать о человеческой жестокости. Здесь побывал бедняга, которого проткнули вилами, а также пес, которому «добрые» руки обмотали проволокой лапу, и она начала отмирать. 

Что хорошего сказали бы о людях звери, которых водители сбили и бросили на дороге?


Зачастую Яне даже не нужно искать, кому нужна помощь: животных подбрасывают в пакетах из супермаркета, звонят девушке по телефону и ставят перед фактом - или забираете, или мы сами избавимся от проблемы.

По мере сил и возможностей Яна с братом справляются сами: лечат, стерилизуют, кастрируют, кормят и выгуливают. И это несмотря на свои семьи, детей, свой быт. 

Но семейного бюджета не хватает, нужно платить ветеринарам, строить новые будки, вольеры. Любая финансовая помощь будет очень кстати. Чтобы помочь спасению животных, можно совершить пожертвование, реквизиты указаны в группе VK.
 
 
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Собака прогрызла один из мешков и бросилась к людям. Спасти семью помогла случайность - мужчина, который ехал мимо, увидел, как мечется собака, и остановился.
 
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