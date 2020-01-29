Нелюди! Под Гомелем 12 щенков с матерью завязали в мешки и бросили в канаву

История произошла в Гомельской области. Житель Лельчиц Сергей Дмитриевич ехал на машине по делам и увидел собаку, которая яростно металась около придорожной канавы. Водитель вышел из автомобиля и увидел на дне пустого оврага три картофельных мешка. Они слабо шевелись и пищали…





Мужчина развязал тюки и не поверил своим глазам: внутри оказалось 12 щенков. Обессиленные и слабые, они даже не реагировали на своего спасителя. Еще полчаса - и были бы трупиками. Живодер просчитал все: полипропиленовые мешки практически не пропускают воздух, а около трассы, в канаве за кустами, их найти невозможно. По его расчетам, щенки должны были быстро задохнуться...









Малышей спасла череда счастливых случайностей: то, что мать смогла прогрызть мешок, привлекла внимание человека, а сам Сергей не пожалел времени, остановился и спас щенков.





- Папа позвонил и сказал, что нашел для меня три мешка подарков, - вспоминает Яна Козлова, владелица частного семейного приюта «Томас» в Лельчицах. - В первом были 5 одномесячных щенков, во втором - еще 7 новорожденных. Третий был пустым и дырявым: в нем находилась мать семерых щенков. Ей удалось прогрызть в мешке дыру и выбраться.





Сергей Дмитриевич переложил старших щенков в машину, подозвал собаку. Но она не подходила: видимо, лимит доверия к человеку был исчерпан.





- Собака тряслась от шока и убегала. Поймать ее было невозможно, поэтому мы привезли к канаве будку, еду и воду. Новорожденных щенков оставили с матерью - им нужно молоко. Несколько раз в день мы подвозили еду, пытались приручить собаку, но однажды она просто исчезла. Щенков я забрала в приют и назвала «отрядом клопов» - такие они были мелкие, - рассказывает Яна.





Дюжину спасенных дворняжек заселили в вольер, вывели паразитов, организовали им фотосессию. Слабенькие и трусливые щенки превратились в игривых и любознательных молодых собак. Все они сейчас ищут дом.





Эта история - одна из тысяч, которые может рассказать Яна Козлова. Активистка и ее брат спасают тех, кому грозит смерть. В доме у девушки живет 10 собак, еще 74 псов и 9 котов обитают в приюте.





На закрытой территории, в вольерах, живут собаки, которые смогли бы многое рассказать о человеческой жестокости. Здесь побывал бедняга, которого проткнули вилами, а также пес, которому «добрые» руки обмотали проволокой лапу, и она начала отмирать.





Что хорошего сказали бы о людях звери, которых водители сбили и бросили на дороге?









Зачастую Яне даже не нужно искать, кому нужна помощь: животных подбрасывают в пакетах из супермаркета, звонят девушке по телефону и ставят перед фактом - или забираете, или мы сами избавимся от проблемы.





По мере сил и возможностей Яна с братом справляются сами: лечат, стерилизуют, кастрируют, кормят и выгуливают. И это несмотря на свои семьи, детей, свой быт.



