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На проспекте в Минске спал пьяный мужчина

29.01.2020 11:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на проезжей части спал пешеход.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, утром 29 января на проезжей части проспекта Независимости спал нетрезвый мужчина.  

На проспекте в Минске спал пьяный мужчина
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Пешехода забрали с дороги Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. Мужчина не пострадал, его поступок не спровоцировал ДТП.  

Сотрудники ГАИ напоминают, что если на проезжей части находится нетрезвый пешеход, то об этом незамедлительно нужно сообщить правоохранителям.   

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Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на проезжей части спал пешеход.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, утром 29 января на проезжей части проспекта Независимости...
 
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