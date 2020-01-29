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На проспекте в Минске спал пьяный мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на проезжей части спал пешеход.
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Пешехода забрали с дороги Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. Мужчина не пострадал, его поступок не спровоцировал ДТП.
Сотрудники ГАИ напоминают, что если на проезжей части находится нетрезвый пешеход, то об этом незамедлительно нужно сообщить правоохранителям.
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Новости Беларуси. В Минске на проезжей части спал пешеход. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, утром 29 января на проезжей части проспекта Независимости...
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