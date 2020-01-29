Источник материала: Новости Волковыска

По информации национального правового портала pravo.by , с февраля 2020 года, работники бюджетной сферы начнут получать зарплату, которая будет начисляться по новой системе.

Теперь зарплата будет считаться по новой тарифной сетке.

Что будет включать в себя «новая» зарплата:

оклад

стимулирующие (премии, надбавки),

компенсирующие (доплаты) выплаты.

Тарифная сетка будет состоять из 18 разрядов, а вместо тарифной ставки первого разряда будет использоваться базовая ставка (185 рублей).

Отменяются коэффициенты и повышения, а также значительно сокращается количество доплат и надбавок.

Как будет начисляться надбавка за стаж:

до 5 лет работы – 10% от базовой ставки, от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 лет и выше – 30%.

На выплату премии из бюджета будет выделено 5% от суммы окладов работников организации. Все надбавки и доплаты, которые предусмотрены постановлениями Совета Министров и законодательством, сохранятся.

Работники все так же смогут получать материальную помощь в случае денежных трудностей (0,3 среднемесячной суммы окладов работников), а при уходе в трудовой отпуск им будет положена единовременная выплата на оздоровление, размер которой будет равняться половине оклада.

Возможна такая ситуация, что некоторые выплаты окажутся ниже, но это должно быть компенсировано путем установления других доплат, поскольку руководитель обязан не допустить снижение зарплаты работника.

Такие изменения произошли на основании Указа президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». Указ вступил в силу 1 января 2020 года.

Напомним, 5 ноября 2019 года министр финансов Максим Ермолович на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства заявил, что средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до 921 рублей.

В среднем на каждого работника бюджетной сферы добавим 78 рублей в месяц, — проинформировал тогда Максим Ермолович.

Обещали, что в первую очередь средства будут направлены на повышение зарплат низкооплачиваемым категориям населения. Опережающе планируется увеличить зарплаты педагогов и врачей.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на поддержание уровня трудовых пенсий не ниже 40% от зарплат по экономике. Для этого почти на треть будут увеличены субвенции в ФСЗН. Всего на эти цели планируется направить 2 миллиарда, из них почти миллиард — на обеспечение сбалансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий.