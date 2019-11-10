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Пилон и портрет Лукашенко. В 15 лет парень решил сделать из гаража спортзал, но вышло что-то большее

30.01.2020 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ефим Казанецкий к 18 годам обустроил родительский гараж в Борисове: здесь есть кольца, гантели, скамья для жима и пилон. А еще холодильник, советское знамя и портрет Лукашенко. Чем же тут занимаются?


В 15 лет захотел свою тренажерку, но вышло что-то большее

К своему совершеннолетию, говорит Ефим, он научился выполнять любую работу по хозяйству. И поштукатурить может, и электрику провести — все благодаря своему строительному эксперименту. Три года назад он загорелся идеей превратить родительский гараж, который раньше был складом и своего рода мастерской (можно было починить велосипед или машину), в настоящий спортзал.

Прежде, вспоминает парень, весь гараж был — крыша, ворота да кирпичные стены. В одном месте кладку он оставил как напоминание о том, как выглядело помещение раньше.


— Все, что касается ремонта, я делал сам: стены штукатурил, утеплял ворота. Занимался обустройством в свободное от учебы время, — рассказывает Ефим. — Основной ресурс — время, дополнительный — деньги: ушло около 1000 рублей.

Самой тяжелой в исполнении была печка. Ее парень сделал сам по роликам на YouTube. Инструменты одолжил у приятеля, который учился в колледже. Сейчас нижняя часть агрегата помогает обогревать помещение зимой, а в верхней можно что-то готовить.


— Прохожие спрашивали: «Сколько ты на сварщика учишься?» — с улыбкой признается парень. — А я вообще-то был в 11-м классе.

Соседи по гаражу сначала скептически отнеслись к школьнику: мол, ковыряется тут и в будни, и по выходным. А когда увидели результат, стали нахваливать: в этом гараже и жить можно.


— А что? На Dota мне жизнь тратить не хотелось, — объясняет свой энтузиазм вчерашний школьник. — Кто-то из ровесников пытается оправдаться: «Стану геймером, буду бабки рубить», — но это же все глупости.

«Портрет Лукашенко подарили друзья»

У каждой вещи в гараже-спортзале — своя история. Диван и стулья Ефим забрал у знакомых, которые собирались их выбросить: сам разобрал, зачистил, перекрасил, обтянул кожей. Зеркало перевез из дома прабабушки. Обветшалое знамя — из лицейского подвала. А портрет Лукашенко ему подарили друзья: повесил на видном месте, как в школьном кабинете. По периметру — рисунки.

— Это уже мое творчество, и везде есть космическая тема. Я с детства любил смотреть National Geographic, особенно про космос и колонизацию Марса.

До модернизации Ефима в гараже уже была коллекция отцовского спортинвентаря: несколько гантелей, скамья для жима, на которой вместо блинов — шины от погрузчика.


— С пяти лет я пробовал с отцом заниматься на турниках. У него была такая шутка: сколько тебе лет — столько ты должен подтягиваться. Он в 35 это исполнял, а я наверстал только со временем.

Любовь к спорту у Ефима — это семейное: например, отец всю жизнь занимается спортом, ходит в бассейн. Типичный отдых — путешествия по Беларуси на велосипеде (уже в 14 лет Ефим с родителями и братьями наездил 1000 километров за две недели). А еще в семье не принято устраивать алкогольных застолий. Родители Ефима, Борис и Марина, говорят, что не переживали за то, что в гараже будет твориться что-то непотребное:

— У нас в семье все построено на доверии. Мы считаем сына самостоятельным человеком, способным отвечать за свои поступки.


В школе парень занимался и легкой атлетикой, и прыжками в высоту, и боксом. Для медалей за победу в соревнованиях нашлось свое место в гараже. Здесь же и самая актуальная награда — по гиревому спорту, ее парень получил уже в университете.

Ефим сейчас учится на факультете географии и геоинформатики БГУ. В университет он поступил без экзаменов — по диплому за республиканскую олимпиаду по географии.

— Это все тоже из-за передач Discovery, — смеется парень. — Выбрал профессию геоэколога: вдруг смогу и в Антарктиду попасть?


Физическая подготовка для покорения Антарктиды не помешает, поэтому парень продолжает регулярно тренироваться. В будни в Минске занимается в университетской качалке, а выходные проводит в Борисове в своем гаражном спортзале.

«Писали, что пилон — это не по-пацански»

Что удивляет в брутальном гараже, так это пилон. Он тоже самодельный: на изготовление ушло два подшипника от мотоцикла, шпилька и обычная барная труба, в которую запрессована еще одна — для надежности.

— Я с детства занимался классическими народными танцами. А интерес к поул-дэнс возник после того, как друг Костя рассказал, что начал танцевать на пилоне. Я сразу расхохотался: стриптиз какой-то! А потом посмотрел несколько видео — и втянулся.

На пилоне Ефим тренируется больше семи месяцев. Занимается он исключительно сам — по видео из интернета. Говорит, что такие упражнения помогают развивать все группы мышц и просто «весело проводить время».

— Когда я начал постить видео и фото с пилона, в Борисове разного хватало. Писали: «Это не по-пацански! Зачем ты это делаешь?». Кто-то из знакомых даже удалился из друзей. Я подумал: поступлю в БГУ — там не будет этих предрассудков. Но и в вузе нашелся хейтер, который негативно высказывается в мой адрес.


Видео своих трюков на пилоне парень делится в TikTok и Instagram. Мечтает о том, что заведет свой блог, а пока что охотно принимает в гараже друзей и знакомых. На одной из стен может отметиться каждый желающий. Недавно ради интереса Ефим попросил в Instagram оставить комментарий под постом всех, кто был у него в гостях, — насчитали под 500 человек.

— Кто-то говорит: «Вау!». А кто-то кисло: «Ну круто, но потолок у тебя кривой, стены неаккуратно покрашены». Но мне нравится! Для меня это место, где все обо мне — своеобразное место силы.


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Теги: Минск
 
 
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Ефим Казанецкий к 18 годам обустроил родительский гараж в Борисове под спортзал. Здесь кольца, гантели, скамья для жима и пилон. А еще холодильник, советское знамя и...
 
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