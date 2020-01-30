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В Беларуси изучат идею освобождать добровольно сознавшихся коррупционеров от наказания по УК
30.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси планируется изучить возможность освобождения от уголовной ответственности добровольно сознавшихся в получении взятки. Об этом со ссылкой на начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной
Генеральная
Игорь Грейбо считает, что необходимо разработать предложения и изменить законодательство в интересах людей, которые сообщают о коррупционных преступлениях. "Часто такое бывает в коллективах, когда того, кто сообщил о правонарушении, начинают всячески ущемлять в правах", - констатировал прокурор. Как вариант он предлагает прописать для таких работников дополнительную юридическую защиту в трудовых взаимоотношениях.
Во многих странах Европы распространена такая практика: госслужащие, если к ним обращаются с просьбой и обещают отблагодарить, обязаны сообщить об этом нанимателю и в антикоррупционные органы. В Беларуси возможность такого нововведения намерены тщательно проанализировать и изучить.
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В Беларуси планируется изучить возможность освобождения от уголовной ответственности добровольно сознавшихся в получении взятки. Об этом со ссылкой на...
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