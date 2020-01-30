Заслуженному учителю БССР, отличнику образования Ирине Лукантьевне Петровой - 90 лет

Источник материала: Виртуальный Брест

27 января в средней школе № 3 состоялось торжественное мероприятие по случаю 90-летнего юбилея заслуженного учителя БССР, отличника образования Ирины Лукантьевны Петровой. Имя этого уникального человека знакомо нескольким поколениям брестчан ─ благодарным ученикам, которым она старалась привить разумное, доброе, вечное.





Свой трудовой путь Ирина Лукантьевна начала в 1951 году, когда после окончания учительского института направилась работать учителем истории в среднюю школу деревни Каменица-Журавецкая Брестского района. В этом же году она поступила в Гомельский государственный педагогический институт имени Валерия Чкалова на специальность учитель истории средней школы. В 1962 году начала работать в средней школе №3города Бреста учителем истории и обществоведения. «Школа уже в то время была в числе передовых школ города. Коллектив учителей был творческим, работал слаженно и ответственно…Только любовь к детям и к своей профессии помогали нам трудиться упорно, честно, добросовестно и добиваться хороших результатов», ─ вспоминает ветеран. В 1967 году Ирина Лукантьевна была назначена на должность организатора внеклассной и внешкольной работы.





Профессиональные успехи учителя неоднократно отмечались многочисленными грамотами. В 1966 г. И. Л. Петрова была награждена знаком "Отличник народного образования". А в 1977 году Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР Петровой Ирине Лукантьевне присвоили почетное звание – заслуженный учитель Белорусской Советской Социалистической Республики.





Ирину Лукантьевну всегда отличала активная жизненная позиция и неравнодушное отношение к происходящему. Помимо основной работы, она всецело была отдана общественной деятельности.





Поздравить с юбилеем заслуженного учителя пришли друзья, коллеги, ученики, представители государственных структур и общественных организаций. В этот день звучали искренние пожелания добра и благополучия, счастья и долголетия человеку с большим сердцем, талантливому педагогу и прекрасной женщине. Помощник начальника главного управления по образованию Алексей Алексеевич Войтович выразил слова признательности ветерану за добросовестный многолетний труд на ниве образования и вручил Благодарственное письмо.





С поздравительным словом выступили начальник отдела образования Брестского исполнительного комитета Анатолий Михайлович Носков и председатель городского комитета профсоюза работников образования и науки Инна Алексеевна Жак и в знак признательности и уважения преподнесли юбилярше цветы. Много теплых слов прозвучало от представителей ветеранской организации педагогов и совета ветеранов учреждений образования города Бреста.





В честь заслуженного педагога состоялся праздничный концерт, подготовленный учащимися школы. В заключение встречи Ирина Лукантьевна выразила искреннюю признательность и благодарность организаторам торжества и пожелала процветания всему коллективу родного для неё учебного заведения.