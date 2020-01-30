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В Бресте стартует «Эстафета Победы»

30.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

5 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится старт международной эстафете, посвященной 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии, приуроченном к этому событию, примут участие командование Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, руководство Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ, представители командования Пограничной службы ФСБ России, руководство области и города, личный состав Брестской пограничной группы, представители ветеранских и молодежных организаций.

В Бресте стартует «Эстафета Победы»

Организатором Эстафеты Победы является Совет командующих Пограничными войсками стран СНГ. Основными целями является увековечивание памяти и героических подвигов воинов-пограничников в годы Великой Отечественной войны, а также укрепление единства и дружбы между народами государств-участников Содружества Независимых Государств.

В Бресте стартует «Эстафета Победы»

Участники мероприятия возложат венки к скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» и минутой молчания почтят память защитников Отечества. Затем эстафетная группа будет следовать вдоль Государственной границы Республики Беларусь и по районным центрам приграничья. 18 февраля 2020 года Эстафета будет передана пограничникам России. Завершится марафон 28 мая в Москве в Парке Победы на Поклонной горе.

 
 
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  5 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится старт международной эстафете, посвященной 75-й годовщине Победы советского народа в...
 
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