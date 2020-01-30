На пожаре погиб житель д. Зосимы Кобринского района

Источник материала: Виртуальный Брест

30.01.2020 года в 03-52 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Зосимы на ул. Восточной.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате под обрушившимися конструкциями обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1956 года рождения.

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Огнем уничтожены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, повреждены стены.

Причина пожара устанавливается.