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На пожаре погиб житель д. Зосимы Кобринского района
30.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
30.01.2020 года в 03-52 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Зосимы на ул. Восточной.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Причина пожара устанавливается.
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30.01.2020 года в 03-52 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Зосимы на ул. Восточной. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова...
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