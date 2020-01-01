ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родители, но не супруги. Неженатые пары с детьми

30.01.2020 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Родители, но не супруги. Неженатые пары с детьми
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. © / www.globallookpress.com

Когда люди долго встречаются, их неизбежно начинают спрашивать о свадьбе все кому не лень. "АиФ" собрал известные пары, которые слышат подобный вопрос чаще других, поскольку они не только много лет вместе, но еще и воспитывают совместных детей. А это ли не повод побыстрее связать себя узами брака? 

Ева Мендес — Райан Гослинг

«Я хочу попытаться выразить благодарность одному человеку. Пока я пел и танцевал, учился играть на пианино и получал лучший опыт в моей жизни, моя леди воспитывала нашу дочь, была беременна нашим вторым ребенком и пыталась помочь своему брату победить в битве с раком. Если бы она не взяла на себя все это, я бы никогда не смог поучаствовать в проекте, и статуэтку точно бы забрал сегодня кто-то другой. Дорогая, спасибо! Дочки — Амада и Эсмеральда — я люблю вас», — обратился Райан Гослинг со сцены к Еве Мендес, получая свой первый и пока последний «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Ла-ла Ленд». Актеры начали встречаться в 2011 году, познакомившись во время съемок картины «Место под солнцами». С тех пор прошло уже много лет, у пары даже появилось двое дочерей, но свидетельства о браке у них как не было, так и нет.

«А потом случился Райан Гослинг. Я имею в виду, что я в него влюбилась. И я захотела... нет, не детей, а именно его детей», — рассказывала Ева в интервью Women’s Health. После рождения девочек она полностью сконцентрировалась на семье и практически перестала сниматься в кино, хотя воспитывать Аманду и Эсмеральду ей помогают не только няни, но и «замечательная группа поддержки»: ее собственная мама и сестра, свекровь, а так же сестра Гослинга. 

В 2016 году журналисты писали, что актеры тайно зарегистрировали свои отношения, в узком кругу родных и знакомых, но официальных подтверждений этому до сих пор нет. 

Ева Мендес — Райан Гослинг. Фото: www.globallookpress.com

Наталья Водянова и Антуан Арно 

До встречи с Антуаном, Наталья была замужем за британским аристократом Джастином Портманом, от которого родила троих детей. В отношениях с Арно у Водяновой появилось еще два сына — Максим и Роман. Но по каким-то причинам ЗАГС влюбленные обходили стороной. Хотя недавно СМИ сообщили, что спустя почти девять лет свадьба все-таки будет. На эту мысль журналистов натолкнула одна из публикаций в Instagram модели, на которой хорошо видно кольцо на ее руке, явно свидетельствующее о помолвке: «Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020-й, мы готовы. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно», — подписала снимок Водянова. 

Примечательно, что настоящий роман между бизнесменом и моделью начался не сразу, чтобы стать близкими людьми им потребовалось время — знакомство пары состоялось в 2008-ом, а встречаться они начали лишь спустя три года. «У нас была не совсем любовь с первого взгляда. Сначала я открыла для себя исключительно талантливого, многогранного, чуткого и творческого человека. Как он играет на фортепиано! Мне было интересно узнавать его. А когда я осознала, насколько он прекрасен, то влюбилась без памяти», — рассказывала в интервью журналу Glamour Водянова. 

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий, Вера — так зовут детей Евгения Цыганова от первого брака с Ириной Леоновой, который, кстати, был не зарегистрирован. После этих отношений у актера родился еще один сын — Федор, от коллеги по цеху Юлии Снигирь, но семейный статус Евгений менять не стал. К своим сорока годам актер ни разу не был официально женат. 

В отличие от Цыганова, для Юлии ребенок стал первенцем. В интервью журналу «Hello», она рассказывала, что материнство сильно ее изменило: «Я почувствовала, что есть особая форма ответственности. За себя, за свою жизнь, которая отныне принадлежит не только мне. Я должна быть в хорошей форме, быть здорова, потому что я нужна своему ребенку. Я всерьез занялась вопросом правильного питания, я воспитываю в себе сдержанность, хочу научиться полностью контролировать свои эмоции — вот последнее с трудом удается». 

Смотрите также: Звездные пары, ставшие родителями в 2019 году

Евгений разговоров на тему детей старается избегать, но судя по его прошлым высказываниям в жизнь собственных наследников актеру погружаться особенно некогда: «Что мы знаем про воспитание? Я не помню, кто это сказал: «Я учился по лучу света из кабинета отца». Я видел, как он работает, вот и всё воспитание. Мне бы с собой разобраться, а дети как-то сами себя воспитают», — заявлял пять лет тому назад в интервью «ОК!» артист. Возможно, с появлением на свет восьмого сына Цыганов поменял свою позицию. 

Родители, но не супруги. Неженатые пары с детьми
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: www.globallookpress.com

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

«Я никогда не думал и не думаю, будто свадьба может что-то изменить в отношениях. Так сложилось, быть может потому, что я сам — из разведенной семьи. И для меня свидетельство о браке — это просто клочок бумаги и больше ничего!», — приводит слова Иглесиаса издание The Sun. Если учесть, что после 20 лет совместной жизни певец и теннисистка так и не связали себя узами брака, вполне можно поверить в их правдивость. Даже появление детей в декабре 2017 года не подтолкнуло влюбленных к браку. Кстати, свою беременность Курникова тщательно скрывала, но сегодня свободно публикует видео с двойней — сыном Николасом и дочерью Люси в соцсетях. Не так давно экс-спортсменку снова заподозрили в интересном положении, якобы в марте Анна станет мамой, но эта информация никем не подтверждена, точно так же, как слухи о состоявшейся три года тому назад свадьбе, хотя в Instagram теннисистка действительно добавила к своей фамилии еще одну — Иглесиас. Имеет право, все-таки двадцать лет вместе — это вам не шутки.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"АиФ" рассказывает об известных парах, которые стали родителями, но так и не зарегистрировали свои отношения или, как минимум продолжают поддерживать имидж...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банки, деньги, кредиторы: как инвестор 3 года пытается достать $2,4 млн из громкого долгостроя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика