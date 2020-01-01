Родители, но не супруги. Неженатые пары с детьми

Когда люди долго встречаются, их неизбежно начинают спрашивать о свадьбе все кому не лень. "АиФ" собрал известные пары, которые слышат подобный вопрос чаще других, поскольку они не только много лет вместе, но еще и воспитывают совместных детей. А это ли не повод побыстрее связать себя узами брака?

Ева Мендес — Райан Гослинг

«Я хочу попытаться выразить благодарность одному человеку. Пока я пел и танцевал, учился играть на пианино и получал лучший опыт в моей жизни, моя леди воспитывала нашу дочь, была беременна нашим вторым ребенком и пыталась помочь своему брату победить в битве с раком. Если бы она не взяла на себя все это, я бы никогда не смог поучаствовать в проекте, и статуэтку точно бы забрал сегодня кто-то другой. Дорогая, спасибо! Дочки — Амада и Эсмеральда — я люблю вас», — обратился Райан Гослинг со сцены к Еве Мендес, получая свой первый и пока последний «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Ла-ла Ленд». Актеры начали встречаться в 2011 году, познакомившись во время съемок картины «Место под солнцами». С тех пор прошло уже много лет, у пары даже появилось двое дочерей, но свидетельства о браке у них как не было, так и нет.

«А потом случился Райан Гослинг. Я имею в виду, что я в него влюбилась. И я захотела... нет, не детей, а именно его детей», — рассказывала Ева в интервью Women’s Health. После рождения девочек она полностью сконцентрировалась на семье и практически перестала сниматься в кино, хотя воспитывать Аманду и Эсмеральду ей помогают не только няни, но и «замечательная группа поддержки»: ее собственная мама и сестра, свекровь, а так же сестра Гослинга.

В 2016 году журналисты писали, что актеры тайно зарегистрировали свои отношения, в узком кругу родных и знакомых, но официальных подтверждений этому до сих пор нет.

Ева Мендес — Райан Гослинг. Фото: www.globallookpress.com

Наталья Водянова и Антуан Арно

До встречи с Антуаном, Наталья была замужем за британским аристократом Джастином Портманом, от которого родила троих детей. В отношениях с Арно у Водяновой появилось еще два сына — Максим и Роман. Но по каким-то причинам ЗАГС влюбленные обходили стороной. Хотя недавно СМИ сообщили, что спустя почти девять лет свадьба все-таки будет. На эту мысль журналистов натолкнула одна из публикаций в Instagram модели, на которой хорошо видно кольцо на ее руке, явно свидетельствующее о помолвке: «Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020-й, мы готовы. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно», — подписала снимок Водянова.

Примечательно, что настоящий роман между бизнесменом и моделью начался не сразу, чтобы стать близкими людьми им потребовалось время — знакомство пары состоялось в 2008-ом, а встречаться они начали лишь спустя три года. «У нас была не совсем любовь с первого взгляда. Сначала я открыла для себя исключительно талантливого, многогранного, чуткого и творческого человека. Как он играет на фортепиано! Мне было интересно узнавать его. А когда я осознала, насколько он прекрасен, то влюбилась без памяти», — рассказывала в интервью журналу Glamour Водянова.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий, Вера — так зовут детей Евгения Цыганова от первого брака с Ириной Леоновой, который, кстати, был не зарегистрирован. После этих отношений у актера родился еще один сын — Федор, от коллеги по цеху Юлии Снигирь, но семейный статус Евгений менять не стал. К своим сорока годам актер ни разу не был официально женат.

В отличие от Цыганова, для Юлии ребенок стал первенцем. В интервью журналу «Hello», она рассказывала, что материнство сильно ее изменило: «Я почувствовала, что есть особая форма ответственности. За себя, за свою жизнь, которая отныне принадлежит не только мне. Я должна быть в хорошей форме, быть здорова, потому что я нужна своему ребенку. Я всерьез занялась вопросом правильного питания, я воспитываю в себе сдержанность, хочу научиться полностью контролировать свои эмоции — вот последнее с трудом удается».

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Евгений разговоров на тему детей старается избегать, но судя по его прошлым высказываниям в жизнь собственных наследников актеру погружаться особенно некогда: «Что мы знаем про воспитание? Я не помню, кто это сказал: «Я учился по лучу света из кабинета отца». Я видел, как он работает, вот и всё воспитание. Мне бы с собой разобраться, а дети как-то сами себя воспитают», — заявлял пять лет тому назад в интервью «ОК!» артист. Возможно, с появлением на свет восьмого сына Цыганов поменял свою позицию.



Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: www.globallookpress.com

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

«Я никогда не думал и не думаю, будто свадьба может что-то изменить в отношениях. Так сложилось, быть может потому, что я сам — из разведенной семьи. И для меня свидетельство о браке — это просто клочок бумаги и больше ничего!», — приводит слова Иглесиаса издание The Sun. Если учесть, что после 20 лет совместной жизни певец и теннисистка так и не связали себя узами брака, вполне можно поверить в их правдивость. Даже появление детей в декабре 2017 года не подтолкнуло влюбленных к браку. Кстати, свою беременность Курникова тщательно скрывала, но сегодня свободно публикует видео с двойней — сыном Николасом и дочерью Люси в соцсетях. Не так давно экс-спортсменку снова заподозрили в интересном положении, якобы в марте Анна станет мамой, но эта информация никем не подтверждена, точно так же, как слухи о состоявшейся три года тому назад свадьбе, хотя в Instagram теннисистка действительно добавила к своей фамилии еще одну — Иглесиас. Имеет право, все-таки двадцать лет вместе — это вам не шутки.