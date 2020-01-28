28.01.2020 вступили в силу:
— изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З);
— изменения в примерную форму контракта нанимателя с работником (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2019 № 882);
— изменения в примерную форму трудового договора (постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.11.2019 № 60);
— изменения в типовые правила внутреннего трудового распорядка (постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.11.2019 № 60).