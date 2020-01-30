Сегодня Пинск официально принял почётный статус «Молодёжная столица-2020»

Источник материала: Полесская правда



Совсем недавно город над Пиной попрощался со статусом «Культурная столица -2019», передав эстафету Лиде. И вот – новое значимое событие в летописи города над Пиной.

Сегодня Пинск официально принял почетный статус «Молодежная столица-2020». А это значит, что весь год будет насыщен самыми различными республиканскими мероприятиями – молодежными форумами, фестивалями, проектами.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж с места событий, а подробности читайте в субботнем выпуске газеты «Полесская правда».

Наталья Милевская

Фото автора

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