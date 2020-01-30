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Сегодня Пинск официально принял почётный статус «Молодёжная столица-2020»
30.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня Пинск официально принял почетный статус «Молодежная столица-2020». А это значит, что весь год будет насыщен самыми различными республиканскими мероприятиями – молодежными форумами, фестивалями, проектами.
Представляем вашему вниманию фоторепортаж с места событий, а подробности читайте в субботнем выпуске газеты «Полесская правда».
Наталья Милевская
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