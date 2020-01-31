Большая тусовка жонглеров намечается в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Во второй раз областной центр готовится к международной встрече жонглеров под названием «Brest Juggling & Hooping Jam». Первая состоялась в августе прошлого года, а теперь любители покидать булавы, мячи и прочий цирковой реквизит соберутся в конце февраля.





– Прежде всего, что такое «Jam»? Это варенье в переводе. Отсюда и формат дружеской встречи: жонглеры из разных городов и стран соберутся для совместного поедания варенья! А в перерыве между этим занятием мы будем жонглировать – большими и малыми группами, по одному и парами, – поделился планами с Zarya.by руководитель студии жонглирования и хулахупинга в Бресте Владимир Бычков.

Кроме того, в рамках встречи будут организованы мастер-классы для новичков и тех, кто уже кое-что умеет, а также различные игры и соревнования жонглеров. Победители получат приятные сюрпризы.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили артисты из Бреста, Орши, Могилева и Минска. Также на встречу собираются студия мимов «Без слов» из Гомеля и цирковая студия «Мечтатели» из Борисова.

– Приедут на «Jam» и гости из Москвы – жонглеры Константин Панин и Михаил Логинов. Еще ведем переговоры с Польшей, с цирковым училищем в Варшаве, где учатся наши ребята, – отметил Владимир Бычков. – И, конечно, будем рады видеть всех, кто интересуется жонглированием – одним из лучших способов активного отдыха.

Большая тусовка жонглеров запланирована двухдневной, она пройдет 29 февраля и 1 марта. Место встречи – городской центр культуры (г. Брест, ул. Гоголя, 5). Вход свободный.