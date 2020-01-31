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Показываем, как на Краснознамённой такси въехало в бус на светофоре
31.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 31 января 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Краснознаменная - Колесника. Самая обычная ситуация - водитель сзади видит "мигающий" зелёный, и рассчитывает проскочить вместе с тем, кто впереди. Но получается всё иначе, передний решает экстренно затормозить.
Естественно, таксист не успевает, и въезжает в бус. Что уж там рассказывать, смотрите сами:
видео -
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ДТП произошло сегодня, 31 января 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Краснознаменная - Колесника. Самая обычная ситуация - водитель сзади видит "мигающий" зелёный, и...
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