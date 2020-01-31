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Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике

31.01.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительства Беларуси и РФ обсудят в ближайшее время в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике

Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике

Во время встречи

"Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы отдали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу, и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - сказал Сергей Румас.

Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике

Сергей Румас

Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике

Михаил Мишустин

На сегодняшней встрече с российским коллегой также обсуждался ряд нерешенных вопросов в двухсторонних отношениях. "Это целый ряд вопросов, который касается введения Российской Федерацией маркировки, вопросы взаимодействия с РФ по вступлению Беларуси в ВТО. Конечно же, это вопросы энергетические, которые в первую очередь стоят в белорусской повестке дня", - конкретизировал премьер-министр.

 
 
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  Правительства Беларуси и РФ обсудят в ближайшее время в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике. Об этом заявил сегодня журналистам...
 
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