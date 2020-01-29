Источник материала: Виртуальный Брест

29.01.2020 на портале Виртуальный Брест размещена статья " Названы причины, по которым не состоялась приемка проектной документации завода АКБ ", автор Дмитрий Бекалюк. В ней указаны основные замечания к проектной документации, представленной на ОЭЭ со стороны ее заявителей - Бекалюка Дмитрия и Мороза Владимира.





Напоминаем, что 27 января 2020 года ООО «АйПауэр» была организована третья встреча по передаче проектной документации на ОЭЭ заявителям Дмитрию Бекалюку и Владимиру Морозу. Им был представлен полный комплект проектной документации в строгом соответствии с пунктом 3.9 Единого перечня административных процедур. Заявители отказались принять проектную документацию на ОЭЭ, о чем подписан соответствующий акт (копия акта прилагается).

Причины, указанные заявителями, не препятствуют проведению ОЭЭ и являются необоснованными. Заявителям на все замечания даны разъяснения в устном и письменном виде, о чем свидетельствует подпись в акте. Приводим возражения на их замечания, со ссылкой на действующее законодательство.

Замечание 1

1.1 По документам в общей пояснительной записке (ОПЗ) на проектирование завода представлены исходные документы, которые были собраны ООО "Агромашдеталь" в 2015-2016 г.г. для проектирования первого и последующего вариантов проекта. Какие-либо документы о передаче права проектирования от ООО "Агромашдеталь" ООО "НПФ "Экология" отсутствуют. Основным документом, имеющим отношения к новому проекту, является Задание на корректировку.

1.1 Возражение

Исходно-разрешительную документацию в 2015 - 2016 г.г. собирал заказчик проектной документации, а именно ООО "АйПауэр".

ТКП 45-1.02-295-2014 "Строительство. Проектная документация. Состав и содержание" не предусматривает наличие в составе проекта каких-либо документов о передаче права проектирования.

1.2 В технических условиях (ТУ) на газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отвод ливневых вод, к моменту переработки проекта, истекли сроки действия. Какие-либо документы по продлению, замене, или прекращению действия ТУ, отсутствуют.

1.2 Возражение

В ходе передачи документации на ОЭЭ заявителям давались разъяснения, а в акте приемки-передачи указано, что на все технические условия имеются справки об их выполнении.

Инженерные сети по объекту выполнены в полном объеме с соблюдением всех требований, изложенных в технических условиях, и приняты соответствующими организациями, выдавшими их

Примечание: Согласно Приложению 11 Постановления министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 40 «Об установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых приемочной комиссии» среди прочих документов заказчик должен предоставить:

Справки эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи и другие обеспечат нормальную эксплуатацию объекта.

Технические условия являются частью разрешительной документации для строительства.

Примечание: п. 4.1 Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.02.2007 № 223.

Внесение изменений в разрешительную документацию осуществляется на основании решения исполкома о внесении изменений в разрешительную документацию на строительство в случае необходимости отступлений от требований разрешительной документации.

Примечание: п. 8 Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.02.2007 № 223.

Проектные решения, принятые при корректировке проектной документации, не затрагивают решений по наружным инженерным сетям, в связи с чем необходимость отступления от требований разрешительной документации (технических условий) отсутствует. Основания для внесения изменений в разрешительную документацию (технические условия), в том числе в части их продления, отсутствуют.

Данное замечание является не объективным и не препятствует проведению ОЭЭ.

Замечание 2

В задании на корректировку Заказчиком указано конкретное требование о разработке нового отчета ОВОС с учетом переработки или доработки смежных разделов. Задание на корректировку подписано директором ООО "АйПауэр", однако данный пункт Задания не выполнен.

Возражение 2

В ходе приемки документации и в акте приемки указано, что Задание готовится до разработки проекта. Заказчик предусмотрел необходимость доработки отчета об ОВОС в соответствии со смежными разделами, в случае выявления такой необходимости.

Проектная документация разрабатывается исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия, при которых производится доработка отчета об ОВОС, определены пунктом 7.7 "Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду" утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь №47 от 19 января 2017 года.

В соответствии со смежными разделами и требованиями законодательства доработка отчета об ОВОС не требуется, о чем сделано соответствующее заключение в разделе "Охрана окружающей среды" (стр.6).

Данное замечание является не объективным и не препятствует проведению ОЭЭ.

Замечание 3

Протокол утверждения итогов общественных обсуждений по представленному ОВОС утвержден 09.01.2017 г. При просмотре исходных данных в ОПЗ выявлено:

- в приложении к ОПЗ (стр. 82) представлен АКТ дополнительного выделения земельного участка от 22.03.2017 под строительство подземной кабельной линии (0,1415 га) - после утверждения ОВОС

- в приложении к ОПЗ (стр. 85) представлен АКТ дополнительного выделения земельного участка под строительство канализации (0,125 га), который утвержден Брестским РИК 03.04.2016, но!! подписан главным архитектором района, зам. директора ООО "АйПауэр" 30.03.2017. Штамп Госкомимущества - 2017 год. Данный факт утверждения задним числом выделенных земель рассматривается как фальсификация документа. По выявленному факту написано заявление в ОБЭП Московского РОВД г. Бреса (работники ОБЭП ознакомлены с фактом фальсификации в момент просмотра документов).

Возражение 3

По данным обстоятельствам будет дана оценка правоохранительными органами.

Отметим, что в ходе приемки документации и в акте приемки указано, что в приложении к ОПЗ на стр. 82 и 85 отсутствуют акты дополнительного выделения земельных участков.

В ОПЗ на указанных страницах приложены акты выбора места размещения земельных участков для строительства инженерных сетей (следует отметить, что строительство указанных инженерных сетей не является объектом, по которому необходимо проведение процедуры ОВОС).

В этих актах указано, что данные земельные участки не выделяются ООО "АйПауэр" и предоставляются без изъятия.

Указанное замечание не влияет на возможность оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и не препятствует проведению ОЭЭ.

Замечание 4

Отдельный том ООС, часть 2 с паспортами на технологическое оборудование, представлен только в электронной версии.

Паспорта в данном томе на оборудование представлены на английском языке без дублирующего заверенного перевода на русский. Данные документы, информация из которых взята для расчетов воздействия, невозможно оценить достоверно. Отсутствует информация, соответствуют ли представленные паспорта, часть страниц которых вообще нечитаема (скан ксерокопированного с факсового дубликата), типами техническим характеристикам закупленного оборудования.

Возражение 4

Согласно действующих ТНПА не требуется предоставление паспортов на оборудование в проектной документации.

Примечание: ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание». Приложение А. Подраздел А3 «Технологические решения»:

Раздел должен содержать текстовую и графическую части.

В текстовой части приводят:

- перечень и технические характеристики (спецификации) применяемого основного и вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов.

Паспорта на технологическое оборудование не являются частью проектной документации и не являются обязательными для предоставления.

В проектной документации, предоставляемой на ОЭЭ, в полном объеме приведен перечень и технические характеристики применяемого основного и вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов.

Для наиболее полного обеспечения информацией инициаторов, сверх требований, предусмотренных законодательством, был подготовлен комплект информации о технологическом оборудовании, имеющейся на ООО "АйПауэр".

Данная информация была подготовлена как на электронном, так и на бумажном носителе. На видеозаписи процесса приемки документов видно, что заявители знакомится с данными документами на бумажном носителе.

На английском языке была представлена только некоторая часть информации. Нечитаемых страниц из тома объемом более 600 страниц было всего 4. Сведения, указанные на данных страницах, относились к вопросам технической эксплуатации оборудования.

Замечание о невозможности проведения ОЭЭ без паспортов на технологическое оборудование является не объективным. Отсутствие данной информации не препятствует проведению ОЭЭ (ООО «АйПауэр» готов предоставить данную информацию по требованию экспертов в рамках проведения ОЭЭ).

Замечание 5

В проекте по невыясненным причинам полностью отсутствуют паспорта на природоохранное оборудование, на которое есть ссылки в проекте.

Также отсутствуют паспорта на химические реагенты для очистки промстока, условия поставки с гарантией обеспечения потребности

Возражение 5

Дмитрию Бекалюку под роспись были разъяснены причины, по которым не требуется приводить в проекте указанные паспорта на оборудование.

Согласно действующих ТНПА данные паспорта не являются частью проектной документации. Вся необходимая информация о газоочистном оборудовании, очистных сооружениях и технологиях очистки содержится в книге 4.1 раздела "Охрана окружающей среды".

Документом, регулировавшим объем предоставления информации в разделе "Охрана окружающей среды" являлсяП3-02 к СНБ 1.03.02-96.

Примечание: пункт 7.2 П3-02 к СНБ 1.03.02-96 в подразделе «Технологические решения» приводятся следующие сведения, расчеты и мероприятия:

- о технологии производства и технологическом оборудовании в части выделения вредных веществ (типы и марки технологического оборудования);

- краткая характеристика существующих и проектируемых технологических пылегазоочистных установок, эффективность их работы и анализ их технического состояния (для объектов реконструкции) и характеристика мероприятий, используемых для снижения загрязнения атмосферного воздуха (указать типы и марки технологического газопылеочистного оборудования, его эффективность для конкретных загрязняющих веществ проектируемых технологических процессов; для пылевых выбросов следует указывать пофракционную эффективность очистки);

Предоставление паспортов на природоохранное оборудование и реагенты в составе проектной документации, согласно действующих ТНПА, не требуется.

Замечание о невозможности проведения ОЭЭ без данных паспортов является не объективным.

Отсутствие данной информации не препятствует проведению ОЭЭ.

Замечание 6

На странице 717, книга 4.2 ООС, представлен документ от производителя оборудования оксида свинца, КНР. Заверяющая печать, как было выяснено, поддельная, проставлена на документ с помощью несложных компьютерных программ. В соответствующей программе ее можно переносить, уменьшать, то есть она носит бутафорский характер. Данный документ, на котором также отсутствуют исходящие-входящие регистрационные номера, охарактеризован как грубая подделка, однако по нему сделаны соответствующие проектные расчеты выбросов, достоверность которых поставлена под сомнение.

По выявленному факту также написано заявление в ОБЭП Московского РОВД г.Бреста (работники ОБЭП ознакомлены с фактом подделки в момент просмотра документов).

Возражение 6

По указанному замечанию будет дана компетентная оценка правоохранительных органов.

В разделе "Охрана окружающей среды" приведены все необходимые сведения, согласно требованиям ТНПА, и указанная справка не является обязательным прилагаемым документом.

Таким образом, данное замечание не препятствует проведению ОЭЭ.

Замечание 7

В ООС, раздел "Обоснование производственных мощностей" (стр. 32) указана производительность выпуска аккумуляторов по основному оборудованию до 7 500 000 АКБ/год. Ранее проект и представленный ОВОС разрабатывались на объем выпуска продукции в кол-ве 2 000 000 АКБ/год.

Соответственно представленный проект не может быть простой корректировкой ранее разработанного проекта, так как увеличение объема выпуска продукции в 3,75 раз будет иметь на окружающую среду региона абсолютно другой уровень воздействия, который должен быть проработан во всех разделах проекта. Косвенным подтверждением данного факта является и заявление главного инженера ООО НПФ "Экология" об увеличении выброса по свинцу с 3 кг до 29 - почти в 10 раз

Возражение 7

В проекте ни на 32 странице, ни на какой-либо другой странице нет информации, что производительность выпуска аккумуляторов по основному оборудованию составляет 7 500 000 АКБ/год.

На странице 36 раздела "Охрана окружающей среды" указано, что линия производства свинцовой ленты при ее непрерывной работе способна произвести ленту для производства 7 500 000 АКБ.

Но с учетом производительности остального технологического оборудования, производственные мощности по выпуску АКБ составляют 2 000 000 условных АКБ/год, как и было заявлено ранее.

Прогнозируемое проектом увеличение выбросов по свинцу и его соединениям с 3 до 29 кг связано с применением принципов расчета по наихудшему возможному варианту работы технологического и газоочистного оборудования.

Таким образом, данное замечание является не объективным и не препятствует проведению ОЭЭ.

Замечание 8

Количество ливневых стоков в разделе ООС (2020 г.) стр. 89 составляет 336 л/с, в то время как количество ливневых стоков в ОВОС (стр. 74) - 195 л/с. При этом отсутствует информация об изменении производительности очистных сооружений ливневых стоков.

Возражение 8

Речь идет о расчетном расходе ливневых стоков, по которым выбирается производительность очистных сооружений.

Подбор очистных сооружений проектом выполнен. Производительность очистных сооружений и параметры очистки указаны.

Таким образом, данное замечание является не объективным и не препятствует проведению ОЭЭ.

Замечание 9

В заключении приведены 4 "неоспоримых факта" того, что для нового проекта должен быть разработан свой ОВОС со всеми вытекающими последствиями в виде общественных обсуждений и, опять же, но уже в законодательном русле, общественной экологической экспертизы.

9.1 Увеличение объема выпуска аккумуляторов до 7 500 000 АКБ/год вместо имеющегося ранее 2 000 000 условных АКБ/год.

Возражение 9.1

С учетом производительности основного и вспомогательного технологического оборудования, производственные мощности по выпуску АКБ составляют 2 000 000 условных АКБ/год, как и было заявлено ранее. Ни в одном разделе проекта не содержится информации о каком-либо увеличении производственных мощностей.

9.2 Требование разработки ОВОС заказчиком ООО "АйПауэр" в Задании на корректировку проекта.

Возражение 9.2

Задание готовится до разработки проекта. Заказчик предусмотрел необходимость доработки отчета об ОВОС в соответствии со смежными разделами, в случае выявления такой необходимости.

Проектная документация разрабатывается исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии со смежными разделами и требованиями законодательства доработка отчета об ОВОС не требуется, о чем сделано соответствующее заключение в разделе "Охрана окружающей среды" (стр.6)

9.3 Увеличение объема сточных вод с 195 л/с до 366 л/с - на 88% (как известно ливневой сток в м.куб/год не измеряется (климатические особенности)).

Возражение 9.3

Речь идет о расчетном расходе ливневых стоков, по которым подбираются очистные сооружения.

Согласно ТКП 45-4.01-321-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения строительные нормы проектирования», объемы поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках объектов производства в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяются таким показателем, как среднегодовой объем поверхностных сточных вод, который измеряется в м3.

Данный показатель не корректировался и не менялся по отношению к ранее разработанной проектной документации.

9.4 Выделение двух дополнительных участков земли для прокладки (строительства) инженерных коммуникаций уже после подписания протокола обсуждения отчета ОВОС.

Возражение 9.4

Речь об актах выбора места размещения земельных участков для строительства инженерных сетей (следует отметить, что строительство указанных инженерных сетей не является объектом, по которому необходимо проведение процедуры ОВОС).

В этих актах указано, что данные земельные участки не выделяются ООО "АйПауэр" и предоставляются без изъятия.

Таким образом дополнительные земельные участки после подписания протокола обсуждения отчета об ОВОС не выделялись.

Таким образом, высказанные замечания являются не объективным и не препятствует проведению ОЭЭ. Инициаторам был представлен полный комплект проектной документации в строгом соответствии с пунктом 3.9 Единого перечня административных процедур.