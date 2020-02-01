Белорусы считают общественные организации полезными, почти ничего не зная о них

Источник материала: Ежедневник





Данные национального социологического опроса показывают, что организации гражданского общества Беларуси не могут похвастаться высокой узнаваемостью в обществе.

Однако и на этом фоне есть хорошие новости – некоторые группы негосударственных общественных организаций (НГО) смогли выбиться из общей зоны неизвестности. А по мере роста узнаваемости такие организации добиваются более позитивного отношения людей к себе.

Этот текст Thinktanks.by, – часть серии аналитических записок по итогам национального репрезентативного опроса об отношении белорусов к реформам, социальному контракту, внешней политике, гендерной проблематике, гражданскому обществу, медиа и роли государства. Опрос проводился в августе-сентябре 2019 года.

Основные выводы:

Большинство белорусов не знают о работе негосударственных общественных организаций (НГО). Заметность около-государственных организаций (ГОНГО) – немного выше.

Больше всего респонденты знают о благотворительных, молодежных и экологических организациях. Культурные, образовательные и исследовательские НГО, а также независимые профсоюзы не преодолевают пятипроцентный барьер узнаваемости.

Чем больше люди знают об НГО, тем больше склонны им доверять и считать их работу полезной.

Организации гражданского общества – ниже общественных «радаров»

Опроспоказал, что большинство белорусов не осведомленыили мало осведомлены о деятельности как негосударственных общественных организаций, так и государственно-общественных организаций. Последние часто называют ГОНГО – организации, формально являющееся негосударственными, но фактически созданные государством и при государственной поддержке (например, Белорусский республиканский союз молодежи, Белая Русь и др.).





Как видно из диаграммы, оработе ГОНГО люди знают больше, чем о работе НГО. Очевидно, свой эффект имеет административный ресурс, благодаря которому ГОНГО могут похвастаться большим членством. Многие белорусы либо лично состоят в них, либо имеют родных или друзей среди членов этих организаций, и поэтому знают или слышали об их существовании. По сравнению с августом 2018 года, когда проводился аналогичный опрос, число “неосведомленных” о деятельности НГО снизилось на 7 процентных пунктов (п.п.);в 2019 г. – 61%, в 2018г. – 68%.

Различные оттенки незаметныхи малозаметных НГО

Как оказалось,число граждан, неосведомленных о деятельности НГО, еще больше, чем 61%. Когда респондентам предлагали оценить, насколько они осведомлены о работе конкретных групп НГО, доля «незнающих» вырастала до 70-80%. Более того, число затруднившихся ответить на этот вопрос составляет 15-19%. Эти цифры, похоже, более наглядно иллюстрируют, как обстоят дела с осведомленностью граждан о деятельности организаций гражданского общества. Судя по всему, именно эти данные ближе к реальности, потому что респонденты могли более сфокусировано (а значит – вдумчиво) оценить свои знания, чем в общем вопросе про абстрактные «негосударственные общественные организации».

При общем низкомуровне осведомленности о деятельности НГО, организации разных сфер заметны в разной степени. Про работу некоторых НГО, например, благотворительных и молодежных, а также обществ защиты животных, в той или иной мере знает пусть и меньшинство белорусов, но это значимое меньшинство –около 10-15%.





Заметность других НГО, таких как исследовательские центры, организации гражданского образования, культуры и прав людей с инвалидностью, и даже независимые профсоюзы, колеблется в районе ошибки выборки.

Знание – ключ к доверию

Еще одна, на первый взгляд, неприятная новость для белорусских НГО – респонденты чаще отвечают, что доверяют ГОНГО. Таких набралось ровно треть, в то время как НГО доверяют лишь 24%. При этом число «скептиков» примерно одинаковое в обоих случаях: 45% не доверяют НГО, 43% – ГОНГО. Около-государственные объединения имеют перевес в доверии за счет меньшего числа тех, кто затрудняется с ответом. Очевидно, имеет свой эффект более высокая узнаваемость ГОНГО.

Однако расстраиваться рано. К интерпретации этих ответовстоит относиться с аккуратностью из-за следующего парадокса. С одной стороны, большинство респондентов говорят, что ничего не знают о деятельности НГО.С другой стороны, почти 70% готовы определиться, доверяют они этим НГО или нет.

Судя по всему, люди говорят не о доверии или недоверии конкретным НГО или даже всему сектору, о котором почти ничего не знают, а скорее – проецируют свое отношение к государству на связанные или не связанные с ним организации.

Подтверждение этой точки зрения – ответы на более детальные вопросы о доверии конкретным секторам гражданского общества. Когда респондентам дают четкое направление работы НГО и возможность честно признаться, что они о таких организациях не слышали, получается более осознанная оценка. И здесь 70-85%, как и в прошлом вопросе, сразу признаются в своем неведении. Из оставшегося «осведомленного» меньшинства число респондентов, доверяющих НГО, оказывается стабильно больше недоверяющих.

Диаграмма 3 явно показывает, что больше всего люди доверяют тем же четырем группам НГО, которые заняли лидирующие позиции и в рейтинге осведомленности – благотворительные, молодежные, экологические и общества защиты животных.

Кроме того, если обратить внимание на долю «скептиков», то она редко выходит за пределы 3-4%. Исключение – лишь молодежные и благотворительные НГО, но там доверяющих все равно оказывается больше в 2-3 раза. А у малозаметных в обществе организаций гражданского образования, культурных НГО или независимых профсоюзов число, доверяющих и не доверяющих им – сравнимые величины, не сильно превышающие ошибку выборки.

Но чем выше вы поднимаетесь по лестнице осведомленности, тем больше разрыв между числом «скептиков» и «доверяющих». По мере роста узнаваемости НГО в глазах граждан, доля «скептиков» по их поводу почти не меняется, а вот доля доверяющих им растет как на дрожжах.

Главный секрет успеха гражданского общества: чем больше люди знают о работе НГО, тем больше они им доверяют.





Схожие данные дал вопрос о полезности разных групп НГО в глазах респондентов. Большинство (70-85%)и тут признается в своей неосведомленности. Но в топе рейтинга те же четыре лидера по узнаваемости – благотворительные НГО (их считают полезными – 20,5%, бесполезными – 2%), общества защиты животных (16% против 1,7%), молодежные НГО (15% против 4%) и экологические НГО (14% против 1,7%). Хорошая новость для НГО в том, чточисло респондентов, которые считают их работу полезной, всегда в несколько раз больше чем тех, кто считает их работу бесполезной. Это справедливо для НГО всех секторов гражданского обществавне зависимости от уровня их узнаваемости.

Любопытно, но ГОНГО не могут похвастаться таким разрывом между позитивным и негативным отношением к ним. В случае с ГОНГО доля граждан, которые считают их деятельность бесполезной, гораздо больше, чем у НГО. Несмотря на высокую осведомленность белорусов о деятельности ГОНГО, 16,5% считают ее полезной, а более 10% –бесполезной. Это значит, что не для всех организаций быть на виду у общества означает быть полезными обществу.

Национальный опрос проводился компанией MIA Research по заказу Pact при финансовой поддержке USAID. Опрос проводился в форме индивидуального анкетного интервью по месту жительства респондентов в соответствии со всеми критериями репрезентативности. Опрошено 1507 человек, допустимая ошибка выборки — 3%.