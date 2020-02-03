ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«До последнего верила, что нас это не коснется». Как у брестчанки изъяли залоговый Nissan

03.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Новость о появлении в Беларуси кредитных автомобилей, числящихся в залоге у российских банков, прогремела настоящей сенсацией еще в конце 2017 года. Тогда белорусы массово «пробивали» VIN-номера и узнавали, что машины находятся в залоге у банков. Конечно, на какое-то время это вызвало всеобщий переполох. Однако продавцы на авторынке всех уверяли, что беспокоиться не о чем: мол, ни одного изъятия авто не будет, потому что по белорусским законам все они «чистые» — людей запугали журналисты, а тему раздули из ничего. Увы, как свидетельствует старая поговорка, дыма без огня не бывает...

История Ольги, которая недавно написала в редакцию av.by с просьбой о помощи, в этом случае показательна: ее Nissan на границе забрали, а на днях состоялся суд, по результатам которого транспортное средство арестовали. Естественно, разбирательства на этом только начинаются, перспективы пока туманны, а девушка пытается стучать во все двери, чтобы вернуть честно купленный кроссовер обратно.

Напомним, о залоговых автомобилях мы активно писали в 2017-2018 годах, когда волна массовых проверок захлестнула всю страну. Мы узнавали мнения представителей рынка, брали комментарии у милиции и юриста, слушали истории пострадавших, которые хотели получить ответы на животрепещущие вопросы: «Заберут машину или нет?» и «Что делать?»

Спустя пару лет стали слышны отголоски нашумевшей истории о залогах и начали всплывать сообщения о российских автомобилях с темным прошлым. Ольга — одна из тех, кто приобрел залоговый экземпляр из России в конце 2017-го. Кстати, об этом «Ниссане» мы подробно рассказывали. Тогда жительница Бреста пояснила, что новенький Nissan Qashqai 2017 года выпуска с пробегом 60 км реализовывался на площадке авторынка в Малиновке за $21 300.

— Разница со стоимостью у дилера составляла примерно 3 тыс. долларов. Поскольку я из другого города, то заранее созвонилась с продавцом. Он сказал, что его на месте не будет, но мужчина из киоска покажет машину, с ним же можно и расплатиться. Решили ехать. Добравшись до авторынка, мы отыскали нужного человека. Тот представился работником авторынка, мол, владелец авто — богатый человек и тут практически никогда не появляется. Меня это ничуть не смутило, более того, я даже представить не могла, что могут быть такие нюансы с новым транспортным средством! В итоге быстро выписали счет-справку. Когда же я спросила, не возникнет ли с этим проблем, меня заверили, что машина была поставлена на белорусский учет и с него же снята. Раз, думаю, автомобиль проходил через ГАИ, значит опасаться нечего.

На следующий день девушка поехала в Брест, поставила Nissan на учет и прошла техосмотр. Через три месяца ей позвонила знакомая и рассказала, что вокруг машин из России поднялась шумиха, после чего предложила проверить VIN. Когда белоруска посетила сайт Федеральной нотариальной палаты России, то узнала, что на ее авто претендует «третье лицо» — «Совкомбанк», который по решению суда может его изъять. Тогда-то ей стало по-настоящему боязно за свое имущество.

— У меня был шок! Как такое возможно: машина зарегистрирована в ГАИ и при этом числится в залоге? Я обратилась к юристу, но тот меня успокоил, заверив, что в нашей стране никто не будет этим заниматься, автомобиль никто не заберет. В общем, меня отговорили идти в прокуратуру, потому что доказать сделку очень сложно.

Девушка не стала перепродавать транспортное средство или отдавать его на запчасти, а продолжила ездить, втайне надеясь, что ничего не случится. Для себя она предвидела два варианта развития событий: в лучшем случае можно владеть авто без права продажи, в худшем — Nissan действительно когда-нибудь заберут.

— Меня волнует больше то, чтобы его не забрали в ближайшее время, поскольку не хочется вкладывать деньги в другую машину, — рассказывала Ольга в мае 2018 года. — А если дело дойдет до изъятия, даже не знаю, буду ли оспаривать право собственности на этот Nissan. Есть ли смысл?

С тех пор, как мы опубликовали данную историю, прошло более полутора лет. За это время наша героиня успела съездить за границу (Россия и Украина) пять раз. На шестой ей не повезло.

— В январе по семейным обстоятельствам мужу нужно было срочно выехать в Украину, а на обратном пути, на пункте пропуска Мокраны, автомобиль задержали. Оказалось, Nissan Qashqai числится в базе розыска по линии Интерпола. Насколько мне известно, он попал туда в начале 2020 года. Конечно, я помнила про то, что моя машина в залоге у какого-то российского банка, но до последнего верила, что нас это не коснется. Все-таки она была поставлена и снята с учета, а я добропорядочный покупатель. Признаюсь, что мы иногда заглядывали в реестр и видели, что наш Qashqai все еще в залоге у банка. Думали, может, человек потихоньку выплачивает кредит и все закончится благополучно. А тут такое!

В первые дни девушку захлестывали эмоции и она понятия не имела, что делать и куда обращаться за помощью. Ольга пыталась по крохам собирать информацию отовсюду, чтобы представлять свои перспективы по возврату автомобиля.

— Украинские пограничники объяснили, что в основном залоговые машины отдают обратно владельцам. Но на это уходит минимум полгода. В настоящий момент транспортное средство находится на территории полиции Ратно (украинский поселок), а на руках у меня есть только акт его осмотра. На первом судебном заседании меня попросили привести справку о том, что машина стоит на учете в РБ, а также все имеющиеся документы.

 

В минувшую пятницу состоялся еще один суд, по результатам которого Nissan арестовали до выяснения всех обстоятельств дела.

— Они уже отправили запрос в Россию и будут ждать ответа. Я до сих пор достоверно не знаю, кто заявил права на мой Qashqai: российский банк или заемщик (лицо, которое брало кредит), который объявил его в угон. Мне рассказывали, что такое имеет место: это может быть частью преступной схемы. Сама я теряюсь в догадках. Планирую судиться до последнего. Пограничники сказали моему мужу, что машина вбита в базу розыска Интерпола до 2024 года. Даже если по суду мне ее вернут, то я еще не представляю, как перевезти автомобиль на территорию Беларуси.

На данный момент никто не дает четких ответов о том, что будет дальше. По словам адвоката, кандидата юридических наук Улаховича Ильи, схема реализации машин, находящихся в залоге у российских банков, уже несколько лет будоражит белорусский авторынок.

— Это работает следующим образом: российские банковские структуры выдают россиянам кредиты под залог, как правило, новых автомобилей, пользующихся повышенным спросом, т. е. на наиболее доступные экземпляры. Вернет ли кредит кредитополучатель или нет, в данном случае банковских служащих не особенно волнует, что не может не вызывать подозрения. Ведь мы привыкли, что банк запрашивает огромное количество документов, чтобы определиться с кредитным рейтингом кредитополучателя. В подобных ситуациях все почему-то проходит в упрощенном порядке. Далее транспортное средство оформляется на подставное лицо в Беларуси и перепродается добросовестным покупателям, которые в свою очередь остаются ни с чем, поскольку закон предусматривает возможность изъятия автомобиля (любого другого имущества) у приобретателя, если такое имущество выбыло из владения первоначального собственника преступным путем.

Случай Ольги не единичен. Понятно, что по запросу российского банка, который, судя по всему, признан потерпевшей стороной, внесена информация в базу данных Интерпола. Чтобы такие сведения из вышеупомянутой базы данных удалить, нужно соответствующее постановление российского суда или органа уголовного преследования. Очевидно, машина арестована в Украине для того, чтобы в последующем передать ее российской стороне. Учитывая, что информации не очень много, можно сделать вывод, что окончательное решение по спорному имуществу будет приниматься российским судом.

**

А что ранее заявлял российский банк? В январе 2018-го проблему с залоговыми автомобилями вынесли на межгосударственный уровень в рамках Таможенного союза, поставив задачу максимально затруднить мошенникам возможность сбыта фактически украденных машин в Беларуси. Примерно тогда же «Совкомбанк» определился с позицией насчет авто белорусов и решил их изымать.

Ранее он комментировал ситуацию с залоговыми автомобилями, попавшими в Беларусь. В частности, Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк», отмечал, что банк планирует инициировать вопрос об изъятии этих транспортных средств у белорусов. С его слов, на тот момент прецедент изъятия авто у гражданина РБ другим банком уже имелся, но поскольку мошенники разработали эту схему совсем недавно, то конкретно у них судебные процессы по нескольким случаям были только начаты. Вместе с тем он заверил, что «банк со своей стороны уже обеспечил условия, чтобы покупатель мог без проблем узнать о наличии залога посредством единой базы залогов. И покупатели даже если не знают, то могут и должны проверять автомобиль, если он из России, на залоговый реестр».

Нас по-прежнему волнует ряд вопросов. Есть ли уже реальные прецеденты изъятия залоговых авто у белорусов? Сколько их находится в Беларуси? Завершились ли судебные процессы и как? В мае 2018 года «Совкомбанк» решил взять паузу на полгода. На этот раз мы вновь сделали письменный запрос в российский банк, рассчитывая на то, что ситуация наконец прояснится.

— Без комментариев. Такова позиция банка, — сообщили нам.

Увы, на данный момент информации достаточно мало, а вопросов больше, чем ответов. Очевидно одно: ставить точку в этой истории еще преждевременно. Ольга только начинает судиться. Сколько еще таких обманутых белорусов, которые не знали на момент совершения сделки о том, что машина находится в залоге у банка, никто, к сожалению, не ответит. Может, среди наших читателей тоже есть пострадавшие? Мы же продолжим следить за развитием истории белоруски и обязательно расскажем, чем она закончится.

Проверить автомобиль, если он из России, с помощью VIN-кода можно на сайте Федеральной нотариальной палаты РФ. Если вы столкнулись с залоговым авто и, возможно, уже взаимодействуете с российскими судебными инстанциями, просьба связаться с редакцией, выслав письмо на news@av.by.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Новость о появлении в Беларуси кредитных автомобилей, числящихся в залоге у российских банков, прогремела настоящей сенсацией еще в конце 2017 года. Тогда...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Образцово славянский город" Что известно о новом "мэре" Витебска, которому Лукашенко дал странное напутствие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика