Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Обвалом к доллару и евро открылись первые февральские торги на валютной бирже. Биткойн -16.69

Курс доллара вырос сразу на 0,0120 BYN до 2,1500 BYN/USD. Это максимальный уровень за 349 дней. За предыдущие пять торгов доллар подорожал на 0,0250 BYN.

Курс евро рванул вверх на 0,0252 BYN до 2,3821 BYN/EUR. Евро завершил январь на максимуме за две недели, а сегодня он подскочил до максимума почти за 300 дней.

Курс российского рубля обвалился на 0,0157 BYN до 3,3700 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 42 дня.

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