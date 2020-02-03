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Курсы валют и криптовалют на сегодня

03.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Обвалом к доллару и евро открылись первые февральские торги на валютной бирже. Биткойн -16.69

Курс доллара вырос сразу на 0,0120 BYN до 2,1500 BYN/USD. Это максимальный уровень за 349 дней. За предыдущие пять торгов доллар подорожал на 0,0250 BYN.

Курс евро рванул вверх на 0,0252 BYN до 2,3821 BYN/EUR. Евро завершил январь на максимуме за две недели, а сегодня он подскочил до максимума почти за 300 дней.

Курс российского рубля обвалился на 0,0157 BYN до 3,3700 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 42 дня.

Bitcoin − 9346.46$ (-16.69);

Bitcоin Cash/ВСС – 382.08$ (+2.28);

Litecoin − 70.52$ (-0.17);

Еthеreum − 189.57$ (+2.51);

ZCаsh − 67.02$ (+1.43);

DigitalCash − 115.03$ (-0.39);

Monero − 75.9$ (+2.96).


 
 
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Обвалом к доллару и евро открылись первые февральские торги на валютной бирже. Биткойн -16.69
 
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