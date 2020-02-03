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Футболисты брестского "Динамо" завершили турецкий сбор ничьей с "Крыльями Советов"

03.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Динамо" завершили первый предсезонный сбор в Турции ничьей с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты брестского "Динамо" завершили турецкий сбор ничьей с "Крыльями Советов"

В игре с представителем российской премьер-лиги чемпионы Беларуси вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Артем Милевский замкнул фланговую передачу Михаила Гордейчука. Брестчане лидировали почти до конца поединка, но удержать победу не смогли - за 3 минуты до финального свистка хорватский легионер самарского клуба Деян Радонич сравнял счет. На этом турецком сборе подопечные Сергея Ковальчука победили словацкий "Слован" из Братиславы (1:0), сыграли вничью с украинским "Мариуполем" (2:2) и проиграли киевскому "Динамо" (0:3).

Серебряный призер чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ в первом контрольном матче сбора в турецком Белеке разошелся миром с чешским клубом "Фастав" из Злина - 0:0. Очередные спарринги команда Кирилла Альшевского проведет 7 февраля: утром встреча с российским "Сочи", а вечером поединок с еще одним представителем Чехии "Пршибрамом". В заключительном матче борисовчане сыграют с киевским "Динамо".

Обладатель бронзовых медалей солигорский "Шахтер" победил грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 (голы - Александр Булычев, Георгий Диасамидзе, Дарко Бодул). До этого "горняки" обыграли сербский "Спартак" из Суботицы - 2:0, а затем с таким же результатом уступили польскому "Пясту" из Гливице. На 4 февраля у подопечных Юрия Вернидуба запланирован спарринг с боснийским клубом "Вележ" из Мостара.

Футболисты минского "Динамо" на финише сбора в Сочи разгромили местный клуб "Медик" со счетом 6:2, а ранее уступили представителю второго дивизиона российского чемпионата курскому "Авангарду" - 2:4. Динамовцы вернулись домой и проведут два спарринга в Минске - 8 февраля против "Витебска" и 11 февраля против бобруйской "Белшины". Затем минчане отправятся на сбор в турецкий Белек, где планируют провести пять контрольных поединков: 15 февраля с эстонской "Левадией" из Таллина, 21 февраля с российским "Динамо" из Москвы, 22 февраля с лидером российской премьер-лиги "Зенитом" из Санкт-Петербурга, 29 февраля с клубом второго дивизиона украинского чемпионата "Волынью" из Луцка, 1 марта с латвийским "Спартаком" из Юрмалы.

В финальном матче турнира "Белазовец-2020" в Жодино футболисты "Слуцка" переиграли "Смолевичи" - 3:1, в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0), в матче за 5-е итоговое место "Ислочь" с результатом 3:2 переиграла жодинское "Торпедо-БелАЗ".

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  Футболисты брестского "Динамо" завершили первый предсезонный сбор в Турции ничьей с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА. В игре с...
 
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