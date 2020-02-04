Областной детский вокальный конкурс EURO-T.O.N., который проходит на базе отдыха «Привал» в городе Гродно, набирает обороты.
1 февраля
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Участница кружка вокала «ЮниSтар» Дарья Журко вышла в финал конкурса EURO-T.O.N.
04.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Областной детский вокальный конкурс EURO-T.O.N., который проходит на базе отдыха «Привал» в городе Гродно, набирает обороты.
1 февраля
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Областной детский вокальный конкурс EURO-T.O.N., который проходит на базе отдыха «Привал» в городе Гродно, набирает обороты. 1...
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