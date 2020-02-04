Участница кружка вокала «ЮниSтар» Дарья Журко вышла в финал конкурса EURO-T.O.N.

Источник материала: Новости Волковыска

Областной детский вокальный конкурс EURO-T.O.N., который проходит на базе отдыха «Привал» в городе Гродно, набирает обороты.

1 февраля прошел второй отборочный тур конкурса. Атмосфера становится напряженной, так как уже из 41 участника осталось всего 11, в том числе и наша Даша Журко. Не смотря на переживания и соперничество, Дарья нашла себе новых друзей, с которыми продолжает общаться.











