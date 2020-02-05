«Надо узнать, что будет с нефтью, потом корректировать зарплаты». Что будет с доходами бюджетников

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти обещали поднять зарплаты бюджетников до 80% от средней по стране. В декабре этого удалось добиться — заработок работников бюджетных организаций достиг 993 рублей. Однако за январь-декабрь прошлого года средняя сумма была скромнее — почти 845 рублей (а это 77,4% от средней по стране). Напомним, с 2020 года заработки этих работников рассчитываются по новой схеме, которая вызывает опасения у тех бюджетников, у которых большую часть зарплаты составляла премия. Мол, заработки не только не вырастут, но и упадут. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, реально ли достичь в этом году поставленной цели, не ударит ли повышение по экономике и не помешает ли росту новая система оплаты труда.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Надо узнать, что будет с нефтью и газом, потом корректировать или оставлять планы по повышению зарплат»

По мнению старшего научного сотрудника Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрия Крука, сценарий по повышению зарплат бюджетников вполне может стать реальностью. Но в свете последних событий с российскими газом и нефтью могут быть нюансы.

— Если оставить за скобками все нефтяные и газовые проблемы, то я бы не сказал, что повышение зарплат бюджетникам — это чрезмерный вызов для экономики. Эти планы были отражены в бюджете, он был сверстан исходя из этих расходов, — говорит Дмитрий Крук. — При прочих равных условиях, если бы не было проблем с нефтью и газом, которые грозят экономике обернуться новым существенным шоком, то повышение зарплат — это реалистичный план, с ограниченными рисками для макростабильности.

Эксперт говорит, что повышение зарплат в перспективе могло бы оказать инфляционное давление — ускорить инфляцию. Однако это все равно не было бы критично.

— Если бы не проблемы с газом и нефтью, я бы сказал, что повышение — это достаточно адекватный ход еще и потому, что зарплаты бюджетников, можно сказать, возвратились в своем относительном выражении к уровню 2013−2014 годов. Все эти годы после проседания в 2015—2016 годах они очень существенно отставали, — продолжает Дмитрий Крук. — Другой вопрос, как это все будет развиваться на фоне новых реалий. Если проблемы с газом и нефтью сохранятся в таком формате, как сегодня, тогда планы по повышению зарплат бюджетников приобретают значение.

По словам эксперта, эту проблему можно рассматривать с двух ракурсов.

— С одной стороны, ВВП будет проседать из-за недогруженной переработки, из-за потерь в выпуске. И с этой позиции более высокие зарплаты бюджетников отчасти могут компенсировать эти потери, стимулируя спрос. С другой стороны, повышение зарплат в новых условиях может стать более угрожающим с позиции воздействия на динамику цен и финансовую стабильность. Целесообразен и реалистичен ли план по повышению зарплат бюджетников в новых условиях, пока трудно сказать определенно. Я бы сказал, что надо отвечать на вопрос, что будет дальше с нефтью и газом, это более важно. А потом корректировать или оставлять неизменными планы по повышению зарплат.

С 1 января зарплаты бюджетникам будут начислять по новой системе. Власти заявляют, что на размер заработков это не повлияет. По крайней мере, они не упадут. Однако эксперт говорит, что теперь у руководителей появится большее поле для маневров с размерами выплат и могут быть варианты.

— Насколько я понимаю, с новой системой начисления зарплат появляется больше возможностей для управления размерами премий. И несмотря на то, что общая политика государства провозглашается как ощутимое повышение зарплат бюджетников, если, как в текущий период, будут определенные экономические проблемы, то за счет инструмента премий запланированный рост можно сдерживать, — поясняет Дмитрий Крук. — У руководителей бюджетных организаций появилось большее поле для маневров. На макроуровне допускаю, что это может быть неким таким инструментом варьирования зарплат. Но на общий фон заработной платы и на среднюю зарплату по экономике, думаю, это не окажет критичного воздействия. Для каждого конкретного человека — да.

«Если с нефтью будет все плохо, после выборов могут забыть о дальнейшем росте доходов бюджетников»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб считает, что в прошлом году осуществимость плана по росту зарплат бюджетников ни у кого не вызывала сомнений. Расходы на это были заложены в бюджет. Удара по экономике это не предвещало. Но теперь есть сомнения, что все будет именно так, как запланировано.

— Если сравнивать производительность труда и реальные доходы населения в прошлом году, первый показатель вырос примерно на 1%, а второй — на 6,5%. Это если сравнивать начало прошлого года и конец. Но у нас рост доходов — это восстановление после снижения в 2015 и 2016 годах, — поясняет эксперт. — С одной стороны, рост доходов в 6 раз опередил производительность труда, с другой стороны, никакого ужаса в макроэкономике это не вызвало: инфляция была низкая, на валютном рынке было все спокойно.

Вадим Иосуб отмечает, что само по себе это проблем не вызвало, но считается, что теоретически, если это будет продолжаться долго, то когда-то проблемы возникнуть могут.

— В этом году у нас идет речь о достаточно интенсивном росте зарплат именно бюджетников, а не средней зарплаты в экономике в целом. И если будут расти зарплаты бюджетников, а средние зарплаты по стране будут увеличиваться более скромными темпами, то и негативное влияние на экономику будет гораздо скромнее, — говорит Вадим Иосуб.

По его словам, если речь идет о росте зарплат в бюджетном секторе, скорее всего, это коснется наименее обеспеченных слоев работников.

— Что это означает. У нас считается, что если выросли средние зарплаты, денег у людей стало больше. Они побегут покупать импортную дорогостоящую технику, валюту. Но если мы говорим о наименее обеспеченных бюджетниках, рост их зарплат, скорее всего, приведет к тому, что они станут чуть-чуть больше и качественнее питаться, — продолжает эксперт.

О реализуемости этих планов эксперт говорит, что «сейчас здесь есть два момента, которые нужно принимать во внимание».

— В прошлом году реализуемость этих планов — повышение зарплат бюджетников — никаких сомнений не вызывала. С одной стороны, рост зарплат бюджетников был заложен в бюджет, а в бюджете совершенно четко просматривались источники для этих выплат. Сейчас в этой истории небольшую интригу добавила «нефтяная война», приостановка поставки нефти из России. Тут все зависит от того, как долго это все будет продолжаться. Если ситуация разрешится до конца первого квартала, то все планы по росту зарплат бюджетников можно будет реализовать. Другое дело, если отсутствие поставок российской нефти сильно затянется. Это будет означать сокращение доходов бюджета. И нужно будет уменьшать какие-либо другие расходы, заложенные в бюджет. А может быть, не сумеют выполнить и обещанный рост зарплат бюджетников, — говорит Вадим Иосуб.

«Но, с другой стороны, не нужно забывать, что у нас выборный год», — напоминает эксперт. Поэтому как бы ни развивались отношения с Россией, по крайней мере до момента выборов будут стараться доходы бюджетников увеличивать, уверен он.

— Но в случае, если с нефтью будет все плохо, после выборов могут забыть о дальнейшем росте доходов бюджетников. Проблема с нефтью может привести к их сокращению, — заключил Вадим Иосуб.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.