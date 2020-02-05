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Мобильные датчики контроля скорости появятся на трёх трассах области и в Бресте
05.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Тестирование предусмотрено методикой контроля скоростных режимов УГАИ МВД.
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> На дорогах Бреста и трех трассах, проходящих по территории области, появятся новые мобильные датчики контроля скорости, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского...
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