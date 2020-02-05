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Мобильные датчики контроля скорости появятся на трёх трассах области и в Бресте

05.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мобильные датчики контроля скорости появятся на трёх трассах области и в Бресте
На дорогах Бреста и трех трассах, проходящих по территории области, появятся новые мобильные датчики контроля скорости, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

«С 5 февраля на улицах Бреста, а также автодорогах М1 Брест — Минск — граница России, М10 Кобрин — Гомель — граница России, Р85 Слоним — Высокое будет осуществляться в тестовом режиме скрытый контроль скорости с использованием мобильных датчиков без установки предупреждающих знаков и привлечения водителей к административной ответственности», — проинформировали в областной Госавтоинспекции.

Тестирование предусмотрено методикой контроля скоростных режимов УГАИ МВД.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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> На дорогах Бреста и трех трассах, проходящих по территории области, появятся новые мобильные датчики контроля скорости, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского...
 
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