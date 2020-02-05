ГСУ завершено расследование уголовного дела о мошенничестве так называемого частного детектива

Источник материала: Ежедневник





Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве и незаконном сбыте технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным следствия, мужчина с 2011 по 2019 годы разработал план по завладению деньгами граждан путем обмана под видом осуществления детективной деятельности. Для этого он создал сайт, в котором представлялся известным частным детективом, способным осуществлять для заказчика сбор информации о месте жительства и работы, образе жизни, круге общения, источниках доходов и иных личных сведений о гражданах.

Как правило, к мужчине обращались клиенты-женщины, которые искали подтверждение измены супруга. Мошенник создавал образ добропорядочного исполнителя (в ходе осуществления сделки показывал свой паспорт, а также составлял расписку о приеме денежных средств с указанием паспортных данных).

Во время встреч и переписок «частный детектив» обещал своим заказчикам узнать для них информацию в том числе из закрытых источников и предоставить сведения о детализации телефонных соединений. На самом деле мужчина не мог выполнить принятые на себя обязательства. В последующем эти действия были квалифицированы следствием как мошенничество.

В среднем за услуги по сбору и передаче личной информации мужчина получал от 100 до 1500 рублей. Всего таким образом от действий частного детектива пострадали 19 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе следствия был установлен эпизод деятельности обвиняемого, связанный со сбытом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Так, мужчина приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, после чего обратился к своему знакомому для их переоборудования для использования в качестве устройства слежения. Затем передал заказчице для установки в автомобиль супруга.

Таким образом обвиняемый отслеживал координаты перемещения автомобиля и передавал их супруге. Данное устройство было обнаружено в ходе обыска по месту жительства обвиняемого. Согласно заключению эксперта, оно относится к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч.1 ст.376 (незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) УК РБ.