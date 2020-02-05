Детский сад №22 Бреста отмечает 55-летие. Интервью с заведующей Тамарой Лукьянюк

Источник материала: Виртуальный Брест

Детский сад — важнейший этап в жизни каждого ребёнка. Здесь дети получают первые навыки общения, учатся взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, узнают много нового и готовятся к школе.

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Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

55-летие отмечает детский сад № 22 Бреста. О коллективе и воспитанниках дошкольного учреждения, традициях и планах на будущее рассказывает заведующая Тамара Лукьянюк.





— Тамара Сергеевна, когда начинается история детского сада?

— Ясли-сад № 22 открыли в 1965 году. Тогда его порог переступили около ста ребят. Двенадцать лет детским учреждением руководила Александра Ботвинко, на плечи которой легли ответственные задачи: собрать коллектив, сплотить его, а также создать все условия для роста и развития детей. Дело продолжила Нина Романюк. Затем эстафету руководителя приняла Любовь Кез. Её заслуга в том, что она одна из первых в Бресте, кто начал адаптировать в образовательном процессе дошкольного учреждения компьютерные технологии.

В декабре 2009 года на должность заведующей назначили меня. Тогда ясли-сад был в ведении швейной фабрики «Надзея». В апреле 2002-го его передали на баланс отдела образования администрации Ленинского района Бреста.





— Говорят, что в образовании случайных людей не бывает. Что привело Вас в эту профессию?

— Скажу честно, с высшим техническим образованием в дошкольный мир я попала по необходимости. Я устроилась няней в детский сад № 22, когда отдавала сюда свою дочку. Это был 1986 год. Получила педагогическое образование.

Мне нравилось проводить время с детьми, чему-то их учить. С огромным энтузиазмом я занималась оформлением группы. Через восемь месяцев мне предложили перейти воспитателем на замену больничных листов. Таким образом, я попала в мир дошколят, в котором нахожусь по сей день. Очень приятно, когда на улице тебя узнают и благодарят воспитанники и их родители — значит, всё не зря и выбор я сделала правильный.

— Что можете сказать о коллективе и воспитанниках?

— Наш детский сад — учреждение комбинированного типа, где занимается четыре группы общего назначения и две группы детей с тяжёлыми нарушениями речи. Всего 106 воспитанников. С ними работают 19 педагогов, среди которых два учителя-дефектолога, педагог-психолог, два музыкальных руководителя и руководитель физвоспитания.

Коллектив, в основном, молодой, творческий и очень активный. Плечом к плечу с молодыми педагогами трудятся наставники с многолетним опытом работы: Елена Рыч, Наталья Ясюк, Наталья Симанкович, Наталья Гунич.

Педагогический состав не раз получал дипломы городских конкурсов по благоустройству и безопасности, а также конкурсов профмастерства. Мы стараемся идти в ногу со временем, внедряем современные методики: информационно-компьютерные технологии, элементы технологии ТРИЗ, кубики Зайцева, логические блоки Дьенеша, моделирование и другое.

— Сегодняшние дети сильно отличаются от тех, с которыми приходилось работать двадцать лет назад?

— Конечно, отличаются. Современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о том, где и кем хотят работать, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать. Они более информированные и любознательные, так как родились и воспитываются в век компьютерных технологий.

Сегодня дети стремятся учиться и узнавать что-то новое, и наша задача не только найти подход к каждому ребёнку, но и направить его энергию в правильное русло.

— Как считаете, учат ли дети чему-то взрослых?

— Безусловно. Кто-то сказал: «Живите, как в детстве — не пряча чувств и эмоций». Мы постоянно чему-то учим детей, не задумываясь о том, что и нам есть чему у них поучиться. Скажем, искренности в словах и поступках.

А ещё дети любят фантазировать и мечтать, в то время как взрослые воспринимают всё буквально. Они учат нас радоваться каждому мгновению и самым простым вещам: цветку, солнцу, дождю.

Дети показывают, как можно бескорыстно любить животных, совершать открытия. В отличие от взрослых они быстро и легко знакомятся, находят друзей. Для этого им достаточно подойти и сказать: «Привет! Меня зовут Саша. Давай дружить!» Нам же мешают стеснение или скованность.

— Жизнь в детском саду невозможна без участия родителей. Вы чувствуете их поддержку?

— Взаимодействие семьи и детского сада играет важную роль в процессе обучения и развития детей. Нужно, чтобы обе стороны стали союзниками и единомышленниками, ведь цели-то у них общие.

Мы ведём активную работу с родителями, функционируют попечительский совет, родительские комитеты групп, где обсуждаются важные вопросы. Мамы и папы наших воспитанников помогают нам с ремонтом, организацией праздников, а также участвуют в конкурсах и мероприятиях, которые проводит детский сад. Они верные помощники, которые поддерживают нас во всех начинаниях.

Не могу не сказать о нашем шефе – руководителе завода железобетонных конструкций Григории Яцушкевиче. Ежегодно он помогает нам с благоустройством и озеленением территории. Благодаря шефской помощи нам удалось заменить асфальтовое покрытие центральной части территории, отремонтировать отмостку и цоколь здания. Всё это не только улучшило вид здания, но и решило проблему безопасного нахождения детей на территории сада.

От лица всего коллектива хочется ещё раз поблагодарить Григория Яцушкевича за помощь и внимание. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

— На территории детского сада всегда чисто, уютно и красиво. Сложно поддерживать порядок?

— Территория любого учреждения — это его визитная карточка. Тем более детей учит то, что их окружает. Поэтому мы стараемся поддерживать здесь уют, уделяем огромное внимание озеленению. Это делает нашу территорию не только красивой, но и полезной для всестороннего развития воспитанников.

Нам хочется, чтобы каждый посетитель, ступив на участок учреждения, отметил его ухоженность: чистые дорожки, разноцветные клумбы, аккуратно подстриженные газоны, кусты и деревья. Тогда он поймёт, что здесь работают люди, для которых детский сад стал не просто местом работы, а вторым домом.

— Расскажите о традициях дошкольного учреждения.

— Наш детский сад живёт насыщенной жизнью. За эти годы у нас появилось много традиций. Ежегодно мы поздравляем юбиляров, готовим специальную праздничную программу с виртуальным путешествием в прошлое именинника.

С подарками и сюрпризами у нас проходят Новогодние огоньки, а 8 Марта — с инсценировками, загадками и играми. Мы стараемся сделать будни детского сада яркими не только для детей, но и для сотрудников.

— Юбилей – время подводить итоги и ставить задачи на будущее. Поделитесь планами.

— Это для нас радостное событие. За 55 лет дошкольное учреждение прошло путь становления, накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. И сегодня, оглядываясь назад, с уверенностью можно сказать: это годы плодотворного, кропотливого ежедневного труда нескольких поколений людей.

Мастерство педагогов, забота обслуживающего персонала… Мы воспитали и выпустили в школу многих малышей, а также стали кузницей кадров грамотных руководителей детских садов Ленинского района: № 6, 50, 61, 68 и 22.

Мы собираемся и в дальнейшем совершенствовать качество образовательного процесса, делать всё возможное, чтобы пребывание детей в саду было комфортным и безопасным. Хотелось бы обновить компьютерную технику, заменить старое надворное оборудование. Планов много, так что будем все вопросы решать постепенно.

— Дошкольному учреждению 55 лет. Что бы хотели сказать своим коллегам?

— В преддверии этот знаменательной даты хочу всех поблагодарить за труд и верность своей профессии. Желаю всем процветания, успеха и стабильности.