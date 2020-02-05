Министр информации снялся в видео для TikTok: он приглашает на книжную ярмарку

Источник материала:
Tut.by
Оказывается, в социальной сети для коротких музыкальных видео Tik Tok есть аккаунт Министерства информации РБ. И в одном из видео снялся министр информации Александр Карлюкевич.
@mininform
Министерство информации приглашает на книжную ярмарку, которая пройдет 5−9 февраля в Минске
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Министр информации снялся в видео для TikTok: он приглашает на книжную ярмаркуОказывается, в социальной сети для коротких музыкальных видео Tik Tok есть аккаунт Министерства информации РБ.
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Министерство информации приглашает на книжную ярмарку, которая пройдет 5−9 февраля в Минске