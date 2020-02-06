«Паразиты» или «1917»? Критики и зрители предсказывают итоги премии «Оскар»

Источник материала: Tut.by

Одни смотрят кино как обычные зрители, для других же это настоящая работа. В преддверии церемонии вручения премии «Оскар» мы вместе с компанией Parimatch решили проверить, чья зрительская интуиция развита больше: кинолюбов или профессиональных критиков. Для этого мы собрали две команды, каждая из которых сделала свои ставки на результаты премии. Кто, по их мнению, победит в основных номинациях — читайте в материале.

Мнение критиков



Анна Ефременко, кинообозреватель TUT.BY:

— Начну с очевидного. Вряд ли еще есть те, кто сомневается в победе Хоакина Феникса в номинации «Лучший актер» после того, как неделями пресса всего мира обсуждала его феноменальную работу в фильме «Джокер», а Гильдия киноактеров вручила ему свой главный приз. И пусть мои личные симпатии все равно на стороне Адама Драйвера, я уверена, что его время с «Оскаром» еще наступит. Впрочем, из года в год так думали и про Ди Каприо.

Продолжая об актерских номинациях, в женской категории тоже есть очевидный лидер — Скарлетт Йоханссон. И хоть в этом случае Гильдия отдала свои симпатии Рене Зеллвегер, я буду держать кулаки за напарницу Драйвера по «Брачной истории». Это камерное кино двух актеров, которое дало обоим место для творчества и демонстрации актерского таланта.

Среди режиссеров статуэтку просто обязан забрать Сэм Мендес за свой «1917» — академикам сложно будет устоять перед всеми техническими фокусами, которые показал британец.

В своей любимой номинации — «Лучший фильм на иностранном языке» — буду болеть за «Тело Божие» («Корпус Кристи»). Это драйвовый польский фильм о вере в широком смысле слова — в себя, в Бога, в людей. Хотя в этой номинации всегда масса достойных кандидатов. Скажем, «Боль и слава» — великолепное кино живого классика Педро Альмодовара.

Ну, а в главной номинации я буду искренне переживать за Тарантино и его «Однажды в… Голливуде» — однозначно лучший из представленных. И дело даже не в том, что это кино резонирует с более-менее основным составом академиков и затрагивает их лично не меньше, чем в свое время «Артист» Хазанавичуса. Просто это отличная возможность исправить историческую несправедливость и наградить-таки Тарантино главным кинопризом на родине («Криминальное чтиво» победило в Каннах, но осталось с «утешительным» «За лучший сценарий» на «Оскаре»).

Хотя все шансы побороться за «Оскар» есть и у корейца Пон Джун-хо с его «Паразитами». Фильм собрал в американском прокате более 30 миллионов долларов и больше сотни миллионов в мире, став одним из самых успешных корейских проектов — и это тоже весомый аргумент для киноакадемиков. Да и простой режиссерский месседж о противостоянии богатого и бедного слоев населения, завернутый в ловкую режиссерскую технику, достоин их внимания.



Тарас Тарналицкий, журналист, кинообозреватель:

— В номинации «Лучший фильм» победит «1917». Не то чтобы я был большим поклонником эффектных военных аттракционов, снятых фальшивым одним планом и посвященных Первой мировой войне. Просто картина Сэма Мендеса получила цеховую награду Гильдии продюсеров Америки, что повлияет на распределение голосов академиков в этой номинации. «Лучший фильм» — это продюсерская награда, и тут я полностью уповаю на волю заокеанских профессионалов.

«Лучшая режиссерская работа» — Сэм Мендес, «1917». Хотя сердце лежит к более чем трехчасовой постановке криминального эпоса «Ирландец» Мартина Скорсезе, я снова выбираю британца. Причина все та же — его наградила Американская гильдия режиссеров.

Награду лучшему актеру заберет Хоакин Феникс за фильм «Джокер». Тут уже не пришлось наступать на горло собственной песне — пластическое превращение Феникса из надломленного токсичным городом лузера в опасного психопата в клоунском гриме по достоинству оценили и критики, и зрители, и профессиональное сообщество.

«Лучший оригинальный сценарий» — «Паразиты». Хочется отдать эту награду «Однажды в… Голливуде» Тарантино, переписавшему историю Голливуда второй половины ХХ века. Но кажется, что победу одержит южнокорейская горькая притча «Паразиты» Пон Джун-хо о социальном неравенстве как побочном эффекте триумфа капиталистического общества. И к тому же не забываем, что у корейца награда от Гильдии сценаристов Америки.

В номинации «Лучший иностранный фильм», думаю, победят все-таки те же «Паразиты». Здесь, как и в случае с Фениксом, состоялся удивительный консенсус публики, прессы и кинематографистов.



Ирена Котелович, кинокритик, член Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI):

— Для меня самой важной номинацией на «Оскар» остается «Лучший иностранный художественный фильм» — это такой закоулок в голливудских амбициях и конъюнктуре, где искусство кино главенствует, и куда редко попадает что-то совсем уж заурядное.

В этой номинации главное сокровище — польский фильм «Тело Божие» Яна Комасы. «Паразиты» — обладатели «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля — как ни странно, лучше подходят «внутренним» оскаровским номинациям. Это все еще в определенной степени коммерческая, заигрывающая со зрителем картина. Зато «Тело Божие» — произведение искусства без всяких оговорок.

В этот раз горячо и среди основных номинантов. К примеру, на звание лучшего фильма претендуют «Паразиты» Пон Джун-хо — сложная и изящная мозаика жанров. В числе номинантов оказались еще две просто великолепные картины. Во-первых, фильм «Однажды в… Голливуде» с его деконструкцией прошлого. Он идеален настолько, что Тарантино, учитывая его бэкграунд и феномен в целом, оказывается вне или даже над оскаровской возней. Во-вторых, брутальный «Джокер», за который голосую всеми руками и ногами. Да, героически снятый «1917» Сэма Мендеса собирает награды и является, по ожиданиям, главным претендентом на «Оскар». Но на мой взгляд этот фильм остается в рамках своей технологической и художественной задачи, и деланный лиризм только усугубляет его искусственность.

Поэтому я надеюсь, что Филлипс за соответствие возможностей невероятным амбициям получит «Лучшего режиссера», а Хоакин Феникс — он уж точно вне конкуренции — «Лучшего актера». Среди номинантов на премию за «Лучший оригинальный сценарий» нет никого лучше «Паразитов» (их конкурента «Брачную историю» стоило бы отметить за актерские роли), а в «Лучшем адаптированном сценарии» для меня лидируют снова «Джокер» и «Два папы». «Лучшую операторскую работу» заслужил Роджер Дикинс за «1917», а «Лучшая работа художника», согласитесь, в картине «Однажды в… Голливуде».

А еще я надеюсь, что «Ирландец» Мартина Скорсезе ничего не получит.

Общая ставка критиков: После жарких споров критики пришли к консенсусу в номинации «Лучший иностранный фильм» и предлагают поставить на «Тело Божие» («Корпус Кристи») с огромным коэффициентом 38,0, хотя один из них и предсказывает победу в этой номинации «Паразитов».



Мнение зрителей



Антон Бородачев, блогер:

— Если бы выбор лучшего фильма года зависел только от меня, отдал бы главный приз «Паразитам». Это коктейль из чувств и эмоций, где есть всё: и триллер, и драма, и лиричный финал. Но в то же время сомневаюсь, что Американская киноакадемия отдаст главный приз южнокорейской ленте. Поэтому в этой номинации я бы поставил на Сэма Мендеса и картину «1917». Это тоже очень мощный фильм. Если «Паразиты» хороши, прежде всего, как история, то «1917» — это в первую очередь визуальный аттракцион. Когда я смотрел этот фильм в кинотеатре, он держал меня в напряжении от первой минуты до последней. Думаю, что именно эта лента получит золотую статуэтку как лучший фильм года.

Также я поставил бы на ленту «1917» и в других номинациях (например, в категории «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа»). Скорее всего, свой персональный «Оскар» как лучший режиссер получит и Сэм Мэндес. Я вообще жду того, что его военная драма станет главным триумфатором ближайшей церемонии.

В номинации «Лучший актер» все очевидно — награду получит Хоакин Феникс за фильм «Джокер». Но я отмечу еще и «Брачную историю», которая как раз держится, прежде всего, на актерских работах. Адам Драйвер и Скарлетт Йохансен тут просто отводят душу и играют так, будто это их последняя роль на большом экране. Но, думаю, реальные шансы на «Оскар» есть только у Лоры Дерн — именно ее назовут лучшей актрисой второго плана. На мой взгляд, это будет не награда за индивидуальные заслуги, а, скорее, реверанс в сторону всей актерской труппы ленты «Брачная история».

В категории «Лучший адаптированный сценарий» я бы поставил на «Кролика Джоджо». По крайней мере, буду очень болеть за эту ленту. Лично для меня это один из лучших фильмов года. Он отлично балансирует между комедией и драмой, поэтому смотреть ее было большим удовольствием.



Яна Тарасевич, переводчик:

— Самая большая интрига этого года, мне кажется, в номинации «Лучший фильм». «1917» — военная драма, снятая так, что ты вообще не можешь представить, как это делали. Но я думаю, что у «Паразитов» достаточно шансов выиграть — хотя бы чтобы показать, что премия не застыла во времени и допускает исключения из правил.

Тяжело выбирать лидеров и в еще двух категориях, которые я особенно люблю: лучший адаптированный и оригинальный сценарий. Обычно, когда вижу среди номинантов Тарантино, вопрос о победителе отпадает сам собой. Но в этом году «Однажды… в Голливуде» борется с «Паразитами» — острой социальной драмой вроде бы про корейское общество, а вроде бы про всех нас. Мой фаворит все равно Квентин!

В адаптированном сценарии главные претенденты «Кролик Джоджо» и «Маленькие женщины». Я много раз читала книгу Луизы Олкотт, но предпочтение отдаю «Кролику»: костюмированная драма с длинной историей экранизаций — это сложная, но крутая сатира, да еще и на военную тему.

Еще одна категория, в которой ничего не ясно с победителем, — лучший полнометражный анимационный фильм. С одной стороны, есть последняя и лучшая в серии «История игрушек 4», а с другой — «Клаус», прекрасная рождественская сказка от Netflix. Когда я посмотрела «Клауса», подумала «вот его я готова пересматривать каждое Рождество», так что это точно мой выбор.



Константин Хмарук, IT-консультант:

— В номинации «Лучший фильм» победит «1917». До начала проката можно было с сомнением отнестись к такому выбору, но сейчас все стало очевидно. «1917» уже получил Золотой Глобус, а также главные призы от Британской киноакадемии (BAFTA) и Гильдии продюсеров США.

Лучшим актером станет Хоакин Феникс («Джокер»). Тут все слишком очевидно. Очень хотелось бы увидеть со статуэткой Адама Драйвера, но с таким оппонентом это совершенно нереально.

Моя ставка в номинации «Лучшая актриса» — Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». При всем моем желании видеть победительницей Скарлетт Йоханссон, Рене — абсолютная фаворитка, которая собрала целый букет главных наград (Золотой Глобус, BAFTA, Гильдия актеров США). А это прямое указание на то, что и на «Оскаре» она не останется без заветной статуэтки.

«Оскар» как лучший режиссер получит Сэм Мендес за картину «1917». Здесь все тоже достаточно очевидно. У британского режиссера в копилке те же три главные и определяющие награды, что не дает повода усомниться в его победе.

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде». Давно не было «Оскара» с таким количеством очевидных победителей, но что поделать. Остается только порадоваться за его первый «Оскар» как лучшего актера, хоть и второго плана.

Приз за лучшую женскую роль второго плана получит Лора Дерн за фильм «Брачная история». Ей достанется довольно очевидная победа, продиктованная уже собранными ранее наградами, а также прекрасной ролью милого, но жесткого адвоката по разводу Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера.

Лучший оригинальный сценарий — «Однажды в… Голливуде». Не будем забывать, что члены Киноакадемии, голосующие на «Оскаре», — это представители того самого Голливуда, изображенного в фильме.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» «Оскара» получит «Ирландец». Не назову себя большим поклонником этого фильма, но уж так выходит, что с десятью номинациями фильм Мартина Скорсезе рискует не взять ни одной. Именно поэтому предполагаю, что здесь киноакадемики сжалятся и отдадут эту награду именно ему. Даже если говорить о главном конкуренте «Кролике Джоджо», то сомневаюсь, что большинство голосующих предпочтет его монументальному «Ирландцу». Хотя лично у меня совершенно противоположное мнение.

Лучший иностранный фильм — однозначно «Паразиты». Один из лучших фильмов года. Хоть он и участвует в целых шести номинациях, скорее всего, возьмет только одну. Кто бы что ни говорил, но американцы ценят свой кинематограф превыше всего.

Общая ставка зрителей: Для общего прогноза зрители сошлись на победе картины «1917» в номинации «Лучший фильм». Коэффициент на это событие составляет 1,45 . Двое участников уверены в таком исходе, а один отдает предпочтение «Паразитам».



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