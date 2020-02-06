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Обновленный Hyundai Solaris российского производства могут показать уже в феврале

06.02.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпускаемый на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге седан Solaris, в Беларуси известный под именем Accent, готовится к плановому обновлению.


Первые фотографии машины ненадолго стали достоянием общественности: снимки слили в Сеть пользователи форума club-solaris.ru, но вскоре они были удалены по требованию российского представительства компании — пока приходится довольствоваться условным любительским рендером, размещенным на том же ресурсе. Напомним, что российский Solaris второго поколения дебютировал в начале 2017 года, поэтому обновление подоспеет вовремя. Отметим также, что модернизированный вариант китайской разновидности модели был представлен в сентябре прошлого года, но российский седан обновлен по своей программе.

Судя по утекшим ранее фотографиям, для Solaris/Accent приготовили серьезный рестайлинг. В частности, седан получит новое оформление передка с крупными фарами (у дорогих версий они будут светодиодными) и измененным рисунком решетки радиатора, которая теперь забрана в мелкую сетку. Среди прочих особенностей — иные бамперы и начинка задних фонарей, а также более крупный экран мультимедиа-системы, который слегка возвышается над кромкой передней панели. А вот изменений по части техники не ожидается.

Российские СМИ сообщают, что в Санкт-Петербурге уже стартовала тестовая сборка обновленных седанов. Премьера ожидается уже 17 февраля, после чего посвежевший Solaris выйдет на рынок. В Беларуси нынешний Accent доступен по цене от 24 900 рублей.

 
 
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Выпускаемый на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге седан Solaris, в Беларуси известный под именем Accent, готовится к плановому обновлению. Первые фотографии машины уже стали...
 
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