|
Обновленный Hyundai Solaris российского производства могут показать уже в феврале
Источник материала: Tut.by
Выпускаемый на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге седан Solaris, в Беларуси известный под именем Accent, готовится к плановому обновлению.
Первые фотографии машины ненадолго стали достоянием общественности: снимки слили в Сеть пользователи форума
Судя по утекшим ранее фотографиям, для Solaris/Accent приготовили серьезный рестайлинг. В частности, седан получит новое оформление передка с крупными фарами (у дорогих версий они будут светодиодными) и измененным рисунком решетки радиатора, которая теперь забрана в мелкую сетку. Среди прочих особенностей — иные бамперы и начинка задних фонарей, а также более крупный экран мультимедиа-системы, который слегка возвышается над кромкой передней панели. А вот изменений по части техники не ожидается.
Российские СМИ сообщают, что в Санкт-Петербурге уже стартовала тестовая сборка обновленных седанов. Премьера ожидается уже 17 февраля, после чего посвежевший Solaris выйдет на рынок. В Беларуси нынешний Accent доступен по цене от 24 900 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускаемый на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге седан Solaris, в Беларуси известный под именем Accent, готовится к плановому обновлению. Первые фотографии машины уже стали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)