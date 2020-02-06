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Опасная защита. В каких случаях система ABS может привести к аварии

06.02.2020 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Опасная защита. В каких случаях система ABS может привести к аварии
shutterstock.com

Нередко водители, пересаживающиеся со старых машин на новые, при первом знакомстве с работой сложных систем безопасности приходят в недоумение. Автомобиль вмешивается в процесс движения. Это сначала настораживает, а потом расслабляет. Ведь все слышали, что на обледенелых трассах вероятность попадания в ДТП на машине с ABS заметно снижается. На скользком покрытии тормозной путь такого автомобиля может быть на 15% короче. Однако в некоторых случаях излишне вольное обращение электроники с тормозами оборачивается неприятными сюрпризами. В мокрую погоду при температурах, близких у нулю, ABS «чудит».

Страховой институт безопасности дорожного движения США (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) провел анализ дорожно-транспортных происшествий в межсезонье и выяснил, что автомобили с ABS при околонулевых температурах оказывались в ДТП на 65% чаще, чем обычные. Так, на мокром покрытии с обледенелыми участками система срабатывала раньше времени и распускала хватку тормозов, в то время как старые машины на заблокированных колесах пробивались сквозь мокрую пленку воды и снега до асфальта и тормозили эффективнее. При торможении они просто «догоняли» старые машины и бились бамперами. Почему же хваленая электроника, призванная спасать жизни, работает настолько выборочно?

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Не тормозит, а едет

Несмотря на всеобщее убеждение, электронная антиблокировочная система сделана совсем не для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление покрышек с поверхностью на скользкой дороге. ABS предназначена для борьбы с блокировкой колес и следующими за ней негативными последствиями, на фоне которых увеличение тормозного пути кажется самой безобидной неприятностью.

К примеру, представим, что автомобиль без ABS движется по скользкой трассе. При небольших продавливаниях педали давление в гидравлической тормозной системе настолько возрастает, что в разы превышает силу трения холодной резины о поверхность дороги. Шина может перестать цепляться, трение покоя переходит в трение скольжения. А так как передние колеса уже не крутятся и, по сути, превращаются в лыжи, транспортное средство перестает слушаться руля.

На таком неуправляемом автомобиле можно заехать куда угодно, если продолжать сильно давить на тормоз.

Кроме того, заблокироваться может только одно колесо, особенно на поверхностях с перемеными сцепными свойствами.

Часто на зимних дорогах у правого края полосы лежит укатанный снег, а левая часть уже протаяла до асфальта. Если начать здесь активно тормозить, то левое переднее колесо схватится за твердую шершавую поверхность, а вот правое обязательно заскользит на укатанном снегу. В итоге автомобиль получит разворачивающий момент и метнется влево, ближе к встречной полосе. Машина на полуобледенелой трассе рискует закрутиться волчком. И только от выдержки человека за рулем и от его водительских навыков зависит благополучный исход ситуации.

Вот здесь и помогает ABS. Система «распускает возжи», снижает давление в гидравлике тормозов и позволяет колесам прокручиваться дальше, чтобы автомобиль не шел юзом и не крутился волчком, а направлял нос в безопасную сторону и мог объехать опасный участок. Поэтому главное назначение ABS вовсе не в сокращении тормозного пути, а в сохранении управляемости машины.

Растормаживание колеса называется модуляцией и происходит короткими рывками, которые отчетливо ощущаются на педали тормоза.

Опасная защита. В каких случаях система ABS может привести к аварии
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Принцип работы ABS

ABS состоит из электронного блока управления, гидравлических исполнительных механизмов и прибора измерения скорости вращения колес. Последний элемент определяет скорость с помощью датчиков, фиксирующих момент ротора в ступице колеса. Электроника улавливает электрические сигналы, рождающиеся в обмотке при вращении диска, и распознает частоты вращения колес и разницу между показаниями четырех датчиков.

Когда сигналы прерываются, значит, колесо заблокировано и не движется. Электроника дает команду на разжимание колодок. Гидроблок открывает электромагнитный клапан для стравливания тормозной жидкости в отводную магистраль, снижая тем самым давление. Колесо начинает вращаться.

Процесс торможения разбивается на циклы, которые и ощущаются как подергивания и толчки на педали.

Однако электроника не всегда способна адекватно отличать уровень промерзания поверхности и толщину верхнего снежного слоя. Если старый автомобиль без ABS мог проскрести его, как плуг, и добраться до асфальта, то ABS первых поколений просто «распускали» тормоза и увеличивали путь до остановки.

Опасная защита. В каких случаях система ABS может привести к аварии Правда ли, что тормозную жидкость нужно менять минимум раз в два года?

Ошибки электроники

Старая электроника ошибалась не только на льду. Она реагировала даже на кочки на асфальте. При легком ударе в момент торможения колесо подпрыгивало и ослабляло связь с поверхностью. Блок управления понимал это как развитие скольжения и разжимал колодки. В итоге даже на сухом покрытии автомобиль мог «поплыть», стрекоча ABS.

Сейчас появились ABS нового поколения, которые гораздо эффективнее справляются с этими задачами, и уровень ошибок у них значительно снижен. Современные машины способны даже немного «плужить», имитируя блокировки колес, и чуть-чуть зарываются в снежную кашу. Однако автомобилей со старыми системами все еще предотаточно на наших дорогах, как и машин без ABS.

Поэтому при езде в снегопад необходимо учитывать особенности работы электроники, не доверяться слишком сильно бездушному «железу» и держаться подальше от впереди идущего транспорта.

 
 
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