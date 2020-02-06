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Известный кутюрье из Франции станет хедлайнером Brands. Fashion. Business

06.02.2020 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Известный кутюрье из Франции станет хедлайнером Brands. Fashion. Business
Фото: Brands. Fashion. Business / АиФ

13 марта в Минске состоится 4-я практическая отраслевая конференция для профессионалов модной индустрии Brands.Fashion.Business. Организаторы мероприятия – известное по модному проекту Brands Fashion Show и другим масштабным ивентам столицы коммуникационное агентство Effect Promo, а также глянцевый журнал Беларуси Fashion Collection. Информационный партнер конференции – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Brands.Fashion.Business – значимое событие в сфере модной индустрии Беларуси, аналогов которой на сегодня не существует. Мастер-классы главных инсайдеров модной индустрии, практические советы, кейсы, мировой опыт и опыт ближайших соседей, новые знания и ответы на самые актуальные вопросы – в таком масштабе и формате конференция пройдет уже в четвертый раз 13 марта в Falcon Club Cinema Boutique (по адресу пр. Победителей, 20). С 10:00 до 17:00 в режиме нон-стоп будут выступать профессионалы рынка (с перерывом на coffee break, во время которого можно переварить полученные знания и дополнительно пообщаться с экспертами).

Известный кутюрье из Франции станет хедлайнером Brands. Fashion. Business
 

В трех предыдущих сезонах Brands.Fashion.Business. организаторы собирали впечатляющие составы спикеров из Дании, Италии, Франции, Люксембурга, Украины и России. В рамках конференции впервые посетила Беларусь представительница известного на весь мир модного Дома CHANEL – Сабрина Менасриа, глава Data, Business Intelligence & Master Data Governance в CHANEL Fragrance & Beauty.

Известный кутюрье из Франции станет хедлайнером Brands. Fashion. Business
Дени Дюран – хэдлайнер 4-ой конференции Brands.Fashion.Business Фото: Фото из открытых источников

В новой конференции Brands.Fashion.Business. организаторы снова обратились к Франции, родине стиля и моды, чтобы выбрать хедлайнера мероприятия. Им стал Дени Дюран – кутюрье из Канн, дизайнер международного класса с собственным неповторимым стилем, создатель вечерних нарядов, элегантных костюмов и подвенечных платьев по индивидуальному заказу, а также лимитированных коллекций prêt-à-porter. Дени Дюран создал более 20 платьев haute couture для красной дорожки Каннского кинофестиваля, а также образы для благотворительного бала AmfAr в престижном Hôtel du Cap-Eden-Roc. Каждый его наряд является эксклюзивной моделью, выполненной из изысканных тканей с вышивкой из полудрагоценных камней и кристаллов Swarovski. Среди постоянных поклонниц работ Дюрана французская Принцесса Таня де Бурбон Пармская (Амбассадор модного дома Denis Durand), бельгийская Принцесса Изабелла Орсини, а также Ксения Чумичева, Мариса Сакс, Тоня Кинзингер, Мириам Шарленс, Ольга Перетятько, Элен Сегара, Памела Андерсон и другие именитые персоны.

Дени Дюран уже бывал в Беларуси. В ноябре 2013-го он посетил красную дорожку кинофестиваля «Лiстапад» и дефиле Haute Couture в рамках Светского приема Посольства Франции в Беларуси, а через три года приехал вновь, чтобы представить в Мирском замке совместную с белорусскими дизайнерами выставку прикладных искусств. Но теперь Дюран возвращается в Беларусь, чтобы поделиться самым ценным – своими знаниями и опытом. На Brands.Fashion.Business. он расскажет про историю моды и секреты работы французских кутюрье. На этом Дени Дюран не попрощается с белорусами. Спустя месяц он представит громкую премьеру на подиуме Brands Fashion Show.

Известный кутюрье из Франции станет хедлайнером Brands. Fashion. Business
 

Также в программе конференции ожидаются выступления спикеров от партнеров. Так, за e-commerce в ответе интернет-магазин модной одежды, обуви и аксессуаров Lamoda.by. Мероприятие пройдет при поддержке ювелирной сети «Царское Золото». Инфопартнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси. 13 марта со сцены Falcon Club Cinema Boutique будут говорить о дизайне и технологиях, успешных стратегиях развития fashion-бизнеса, эффективных каналах продвижения, имидже бренда, процессах диджитализации, истории моды и многом другом.

Билеты на сайте bezkassira.by

 
Теги: Минск
 
 
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13 марта в Минске состоится 4-я практическая отраслевая конференция для профессионалов модной индустрии Brands.Fashion.Business, на которой выступит Дени Дюран.
 
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