Лукашенко предложил одну из белорусских дорог назвать Чакрабарти

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко предложил одну из белорусских дорог назвать в честь Сумы Чакрабарти, который оставляет пост президента Европейского банка реконструкции и развития.





Александр Лукашенко и Сума Чакрабарти / president.gov.by

На встрече с Чакрабарти глава Беларуси выразил сожаление, что тот уходит со своего поста. За годы сотрудничества с нашей страной ЕБРР инвестировал в Беларусь 3 миллиарда евро. Например, в прошлом году объём инвестиций составил около 400 миллионов евро.

"Мы чистили воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я тут ничего не преувеличиваю. Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка", — передаёт БЕЛТА слова главы государства.

Лукашенко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с банком в сфере строительства и реконструкции дорог, а также с самим Чакрабарти на новой должности.