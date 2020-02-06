Ввезенные из Польши в Беларусь телевизоры Samsung начали «окирпичиваться». Что делать?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователи форума Onliner и одновременно владельцы телевизоров Samsung вчера вечером забили тревогу : их телевизоры, привезенные из-за рубежа, начали «окирпичиваться» и превращаться в банальные мониторы. Как рассказал нам Юрий, на его 55-дюймовом телевизоре Samsung из Польши заблокировались приложения, интернет.





— Фактически телевизор превратился в монитор для игровой приставки, — сетует наш читатель в беседе с журналистом. — С флешки видео посмотреть можно. В остальном все умные функции телевизора оказались заблокированными.

Юрий покупал телевизор в Польше в январе прошлого года, официально завозил через таможню, растаможивал. И до вчерашнего числа проблем с ним у него не возникало.

Собеседник утверждает, что ему удалось пообщаться с представителями регионального сервиса Samsung. С их слов, телевизор Юрия стал жертвой новых ограничений, введенных южнокорейской компанией. Таким образом Samsung пытается защитить рынок: чтобы люди покупали только «белые» телевизоры у официальных ретейлеров.

Проблема коснулась не только белорусов, но и жителей Украины, Молдовы и, вероятно, России. Подтверждение тому можно найти на многочисленных форумах.

— Получается, что если бы я жил в Польше , а потом решил вернуться в Беларусь, то мне пришлось бы выбросить свой телевизор Samsung? А застрахован ли я от аналогичной ситуации с телефоном? Поеду за границу в командировку и мне вдруг его заблокируют? — эмоционально задает вопросы про репутацию бренда Юрий.

Корреспондент Onliner обратился к одному из мастеров, который занимается ремонтом телевизоров. Он пояснил, что блокировка умных функций телевизоров Samsung вызвана обновлением политики безопасности компании. Привезенные из-за границы телевизоры заблокировали по IP-адресам.

Раньше проблему можно было решить с помощью VPN-сервисов, но сейчас к признакам «серых» телевизоров, подлежащих блокировке, подключили серийный номер и Mac-адрес устройства.

— Как долго продлится эта блокировка? Сказать сложно. Такое случалось уже дважды. Владельцам телевизоров можно лишь посоветовать обрывать телефоны официальных сервисов. Возможно, через месяц Samsung одумается и разблокирует «серые» телевизоры.

Существует аппаратное решение этого вопроса. Но оно не из дешевых, а телевизор тут же слетает с гарантии.

Наш читатель Юрий пообщался с некоторыми сервисными центрами, способными решить проблему. Но там ему предложили сделать это путем замены платы.

Сколько стоит замена платы? Читайте по ссылке

Говорят, что временным костылем для обхода блокировки может послужить пульт с голосовым управлением. Достаточно запросить у него доступ к «Приложениям», и они появятся на экране в рабочем состоянии.

Впрочем, по нашей информации, решение данной проблемы уже найдено, а потому пользователям телевизоров Samsung не придется долго переживать.

Журналист Onliner обратился за комментарием по ситуации к представительству Samsung в Беларуси. Заметка будет дополнена по его поступлении.

Дополнено. Официальный комментарий производителя

В редакцию Onliner поступил официальный комментарий из белорусского представительства Samsung за подписью его директора Алексея Голуба.

— Подобная информация на экранах телевизоров указывает на то, что данный телевизор был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. В этой связи производитель не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройства в странах, отличных от изначально предназначенных. Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя.

Мы рекомендуем покупать продукцию, которая прошла серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначена для продажи в Республике Беларусь производителем. Более подробную информацию можно получить по номеру 8 10 800 500-55-500.