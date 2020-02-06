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Ввезенные из Польши в Беларусь телевизоры Samsung начали «окирпичиваться». Что делать?
06.02.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пользователи форума Onliner и одновременно владельцы телевизоров Samsung вчера вечером
— Фактически телевизор превратился в монитор для игровой приставки, — сетует наш читатель в беседе с журналистом. — С флешки видео посмотреть можно. В остальном все умные функции телевизора оказались заблокированными.
Юрий покупал телевизор в
Собеседник утверждает, что ему удалось пообщаться с представителями регионального сервиса Samsung. С их слов, телевизор Юрия стал жертвой новых ограничений, введенных южнокорейской компанией. Таким образом Samsung пытается защитить рынок: чтобы люди покупали только «белые» телевизоры у официальных ретейлеров.
Проблема коснулась не только белорусов, но и жителей Украины, Молдовы и, вероятно, России. Подтверждение тому можно найти на многочисленных форумах.
— Получается, что если бы я жил в
Корреспондент Onliner обратился к одному из мастеров, который занимается ремонтом телевизоров. Он пояснил, что блокировка умных функций телевизоров Samsung вызвана обновлением политики безопасности компании. Привезенные из-за границы телевизоры заблокировали по IP-адресам.
Раньше проблему можно было решить с помощью VPN-сервисов, но сейчас к признакам «серых» телевизоров, подлежащих блокировке, подключили серийный номер и Mac-адрес устройства.
— Как долго продлится эта блокировка? Сказать сложно. Такое случалось уже дважды. Владельцам телевизоров можно лишь посоветовать обрывать телефоны официальных сервисов. Возможно, через месяц Samsung одумается и разблокирует «серые» телевизоры.
Существует аппаратное решение этого вопроса. Но оно не из дешевых, а телевизор тут же слетает с гарантии.
Наш читатель Юрий пообщался с некоторыми сервисными центрами, способными решить проблему. Но там ему предложили сделать это путем замены платы.
Говорят, что временным костылем для обхода блокировки может послужить пульт с голосовым управлением. Достаточно запросить у него доступ к «Приложениям», и они появятся на экране в рабочем состоянии.
Впрочем, по нашей информации, решение данной проблемы уже найдено, а потому пользователям телевизоров Samsung не придется долго переживать.
Журналист Onliner обратился за комментарием по ситуации к представительству Samsung в Беларуси. Заметка будет дополнена по его поступлении.
Дополнено. Официальный комментарий производителя
В редакцию Onliner поступил официальный комментарий из белорусского представительства Samsung за подписью его директора Алексея Голуба.
— Подобная информация на экранах телевизоров указывает на то, что данный телевизор был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. В этой связи производитель не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройства в странах, отличных от изначально предназначенных. Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя.
Мы рекомендуем покупать продукцию, которая прошла серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначена для продажи в Республике Беларусь производителем. Более подробную информацию можно получить по номеру 8 10 800 500-55-500.
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Пользователи форума Onliner и одновременно владельцы телевизоров Samsung вчера вечером забили тревогу: их телевизоры, привезенные из-за рубежа, начали...
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