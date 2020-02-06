|
В Березовском районе на трассе М-1 погиб пешеход: шёл по дороге
06.02.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня около 06:00 часов. По предварительной информации, 22-летний житель Кобрина управлял автомобилем марки «Пежо Боксер». На 121 километре автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении не обозначенного световозвращающим элементом 34-летнего жителя Березовского района. От полученных травм мужчина скончался.
Следователи дадут правовую оценку действиям водителя.
ГАиП
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло сегодня около 06:00 часов. По предварительной информации, 22-летний житель Кобрина управлял автомобилем марки «Пежо Боксер». На 121 километре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)