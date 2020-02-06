В Березовском районе на трассе М-1 погиб пешеход: шёл по дороге

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня около 06:00 часов. По предварительной информации, 22-летний житель Кобрина управлял автомобилем марки «Пежо Боксер». На 121 километре автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении не обозначенного световозвращающим элементом 34-летнего жителя Березовского района. От полученных травм мужчина скончался.





Следователи дадут правовую оценку действиям водителя.







Госавтоинспекция напоминает, что дорога не прощает ошибок и призывает не оставаться в стороне, если вы заметили человека на проезжей части. О таких фактах просим незамедлительно сообщать на «102».







Уважаемые пешеходы, не забывайте, что проезжая часть – это зона повышенной опасности, она предназначена для водителей, также не пренебрегайте световозвращающими элементами, выходя на улицу в темное время суток.

ГАиП ГАИ УВД, фото ОГАИ Березовского РОВД