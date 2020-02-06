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Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове

06.02.2020 11:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле частью празднования юбилея Победы в Великой отечественной войне станет забытая песня о подвиге юного героя, штурмовавшего сердце нацистской Германии.

Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове

Старшее поколение хорошо помнит историю Жоры Артеменкова, сына полка 150 стрелковой дивизии, бойцы которой 1 мая 1945-го водрузили победное знамя на купол поверженного Рейхстага. Фото 13-летнего мальчишки облетело всю планету.

Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове

О нем писали книги, очерки и даже посвятили песню. Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой, в специальном репортаже Александра Добрияна: «Пионер, штурмовавший Рейхстаг».

Уникальные кадры и удивительная история человека, ставшего легендой. Анонс специального репортажа о сыне полка Жоре Артеменкове

Люди в материале: Жора Артеменков, Георгий Артеменков, Александр Добриян
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле частью празднования юбилея Победы в Великой отечественной войне станет забытая песня о подвиге юного героя, штурмовавшего сердце...
 
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