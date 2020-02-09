Формула союза. Беларусь обречена без укрепления национального государства

Более восьми часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Сочи – в формате один на один и в расширенном составе.





Лукашенко получил прошлогоднюю цену на газ и рыночные цены на нефть. Однако беларуский руководитель покинул Красную поляну без заявления для прессы. Это означает, что он надеялся совсем на другой результат.





Сочинские посиделки, перемежавшиеся с хоккеем, – это успех или провал? Анализирует доктор политических наук Павел Усов.





- В запасе у Лукашенко ещё «визит Помпео и американская нефть». Думаю, Лукашенко ожидал, что недавний визит госсекретаря США и «острые заявления» Лукашенко будут иметь эффект. Другими словами, кроме блефа у Лукашенко нет никаких возможностей переменить игру.





Соответственно, иных результатов переговоров и быть не могло. Москва еще в конце прошлого года дала ясно понять, что цена на нефть зависит от степени интеграции. Безусловно, прежняя цена на газ не даст рухнуть беларуской экономике, но нефтяной фактор будет постепенно её удавливать. В нынешней ситуации есть только одно выигрышное решение: реформа экономики и укрепление национального государства. Без этих конкретных действий Беларусь обречена.





- Официальный Минск активно ищет альтернативные источники поставки нефти. Сочинская неудача подстегнет эти поиски или, напротив, прекратит?





- Альтернативные источники нефти могут на какое-то время обеспечить внутренние потребности Беларуси. Но экономика страны во многом зависит от продажи нефтепродуктов. А без дешёвой нефти доходы от нефтепереработки будут равны нулю. Беларуская экономика не готова к рыночным ценам и конкуренции и не готова к реформам.





- Кремль настаивает на дальнейшем углублении интеграции, о чем четко заявил Козак. Минск хочет льготных энергоресурсов. В Сочи стороны остались при своих интересах. Изменится ли алгоритм отношений Минска и Москвы?





- Формула отношений предельно ясна. Для России интегрирование Беларуси является приоритетом, как мы видим, на это направлены значительные ресурсы. Конечно, для Москвы важно, чтобы это был мирный добровольных процесс, который бы соответствовал международным нормам.





Беларуское руководство в растерянности. В окружении Лукашенко нет понимания того, что делать дальше. Вся политика, все отношения строились на имитации, без содержания и стратегического осмысления. Уже сейчас, хотя времени практически не осталось, следует предпринимать ряд масштабных шагов, которые выходят за рамки альтернативных поставок нефти. Это политические и экономические реформы, это полноценное национальное государство, ограничение политического сотрудничества с Россией и расширение сотрудничества с Западом. Но все мы понимаем, что ключевым элементом удержания Беларуси в зоне влияния России является именно Лукашенко.







