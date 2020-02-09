Водители в Могилеве решили протестовать каждую субботу

Могилеве граждане, не согласные с повышением цен на автомобильное топливо, собираются протестовать каждую субботу, чтобы привлечь внимание к проблеме.





belsat.eu рассказал один из активистов Владимир Крит. Об этомрассказал один из активистов Владимир Крит.





Первая такая акция прошла вчера у торгового центра «Е-сити» в Могилеве.





«Нас собралось примерно человек двадцать. Это обычные автолюбители, у которых есть свои машины. У многих есть семьи, дети, и они не могут себе позволить платить больше за топливо. Сначала на нас не обращали внимания, но потом мы заметили, что рядом стоят три автомобиля и из них ведется съемка», – рассказал могилевчанин.





Вероятно, снимала протестующих милиция. Заявление на проведение акции они в городской исполком не подавали и пока не собираются.





«Мы не собираемся делать ничего противозаконного, перекрывать дороги, например. Мы просто будем показывать остальным людям, что мы есть и мы против. В знак поддержки каждый может привязать себе к машине красную ленточку», – добавил Владимир.





По его словам, акции в других городах пока не ожидаются. Участники субботнего протеста предварительно договорились собраться на том же месте через неделю и в дальнейшем проводить акции каждую субботу.





Последние несколько лет цены на бензин постоянно повышаются. Последний раз топливо подорожало 2 февраля — еще на 1 копейку. Это уже пятое повышение с начала года.



