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Руководство Верховного суда не видит несправедливости в финансовой ответственности владельца ТС при аварии, в которой он невиновен

13.02.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Водителя признали невиновным в смертельном ДТП с пьяным пешеходом, но все равно заставляют заплатить моральный вред» — таких историй в современной судебной практике немало. В Гражданском кодексе есть статья 948 — она обязывает возместить вред, причиненный источником повышенной опасности (автомобилем).

Руководство Верховного суда не видит несправедливости в финансовой ответственности владельца ТС при аварии, в которой он невиновен

После уголовного дела — даже если доказано, что водитель невиновен — потерпевшие обращаются с гражданским иском на компенсацию. И выигрывают. Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович высказался на этот счет: «Несправедливости не вижу».

«Сегодня в соответствии с положениями ГК вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается владельцем этого источника, — напомнил текст статьи Калинкович. — За исключением если вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Можно обсуждать правильность этого подхода и столкнуться с разными мнениями. Каждый понимает, что такое дорога, понимает меру своей ответственности, когда садится за руль. Лично я во время управления машиной пытаюсь предугадать действия не только тех участников, которые своими действиями создают опасность, но и те факторы, которые могут возникнуть внезапно».

«Насколько сегодня справедлива эта норма ГК? Это тема для обсуждения и в юридическом сообществе, и в, так сказать, обыденном, — отметил первый зампредседателя Верховного суда. — Но лично я — с точки зрения владельца источника повышенной опасности — в этой норме особой несправедливости не вижу. Компенсация (даже в случае, если пьяный пешеход выходит на трассу под колеса машины и водитель не имеет технической возможности предотвратить наезд) установлена законом. Моя личная позиция — несправедливости нет. Потому как я — владелец источника повышенной опасности. Когда сажусь за руль, принимаю на себя все риски, связанные с этим фактом. Для обыденного понимания это непростые правовые категории, но я всегда исхожу из собственной презумпции виновности моего источника повышенной опасности, если вдруг кто-то ляжет под мои колеса. По моим сведениям, в мировом опыте в основном такие методы и применяются».

От редакции хотелось бы уточнить: п. 1 статьи 948 ГК, о которой идет речь, заканчивается предложением: «Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего Кодекса». А пункт 2 статьи 952 ГК гласит: «Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда или его увеличению, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законодательством не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается». Из нашей практики — чаще всего применяется уменьшение сумм выплат, но не полный отказ (или уменьшение до минимальной суммы) в возмещении.

 
 
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Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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